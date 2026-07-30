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Стартовали предзаказы на новый крупный седан, бронь стоит всего тысячу рублей

Hongqi запустил предзаказы на новый седан H7, старт продаж намечен на 13 августа

Китайцы открыли прием заказов на новый Hongqi H7. Дилеры уже принимают заявки, а чтобы зарезервировать машину, достаточно перевести чисто номинальную плату – 99 юаней, что по текущему курсу тянет примерно на 1100 рублей.

Полноценный же старт продаж назначен на 13 августа. Впервые широкой публике автомобиль показали весной, в апреле 2026-го, на автосалоне в Пекине.

Hongqi H7
Hongqi H7

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С размерами вообще вышла интересная история. Производитель позиционирует модель как седан C-класса, но по факту она заметно переросла привычные рамки сегмента. Скажем, китайская «трешка» BMW с удлиненной базой уступает новинке больше 20 сантиметров: 5060 мм против 4829 мм. Да и Mercedes-Benz C-Class тоже проигрывает в длине – пусть и чуть меньше двухсот миллиметров. В салоне, само собой, подобные габариты оборачиваются завидным простором.

Внешность выдержана в узнаваемом корпоративном стиле, но с оглядкой на современные тренды. Спереди бросается в глаза полузакрытая архитектура с вертикальными воздухозаборниками и традиционной эмблемой по центру, плюс разделенная оптика. Профиль – ближе к купе, с почти утопленными дверными ручками. Корму завершают протяженные фонари, в которые вписан брендовый иероглиф, и агрессивный черный диффузор.

Hongqi H7
Hongqi H7

Интерьер затачивали под ощущение покоя и тишины в движении. Шумоизоляцию обеспечивают двухслойные стекла, кресла обшиты кожей наппа. Для тех, кто предпочитает перемещаться на заднем ряду, предусмотрен спецсценарий: так называемый «босс-режим» по команде раскладывает спинку и выдвигает опору для ног, позволяя пассажиру буквально вытянуться.

Инженерную начинку пока не раскрывают во всех деталях. Известно, что седан построен вокруг подзаряжаемой гибридной схемы PHEV с бензиновой турбированной «четверкой» объемом 1,5 литра. Работает все это в паре с комплексом ассистентов вождения L2+, куда входят адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе.

Hongqi H7
Hongqi H7

Пока Hongqi H7 официально не продается в РФ. Хотя сама марка здесь знакома: в российской гамме уже есть кроссоверы HS3, HS5, HS7 и электрический E-HS9, представительские седаны H5 и H9, лифтбек H6, а также минивэн HQ9. Ожидается и дальнейшее расширение линейки – к примеру, летом 2027 года в страну должен приехать гибридный кроссовер HS6.

Кстати, недавно у Hongqi случился технологический прорыв в области батарей. Разработанный компанией аккумулятор демонстрирует едва ли не рекордные скорости: с 10 до 70% он наполняется за 3 минуты 41 секунду, а полная зарядка с 10 до 97% укладывается в 8 минут 3 секунды.

О новом седане, который сравнивают с Tesla Model Y, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Autonews.ru
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