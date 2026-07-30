В России наладят производство крупных кроссоверов с богатым оснащением

Сборка гибридных кроссоверов Rox 01 и Adamas стартует на заводе Автотор 30 июля

Калининградский Автотор в ближайшее время запустит конвейер для сборки гибридных внедорожников Rox. Речь идет о хорошо знакомых россиянам моделях 01 и Adamas. Символический старт локального производства намечен на 30 июля – мероприятие проведут прямо на территории ВДНХ, возле Павильона № 1.

В общем-то, до этого момента купить машины бренда можно было исключительно в импортном варианте. Причем все они обладают последовательной гибридной схемой, обеспечивающей внушительный запас хода. Без единой остановки на АЗС или зарядной станции такой автомобиль способен преодолеть до 1000 километров. Впечатляющая цифра, правда?

Rox 01

Помимо экономичности, обе новинки традиционно комплектуются пневматической подвеской с изменяемым клиренсом. Салон дополнен термобоксом, да и список ассистентов безопасности вместе с опциями комфорта весьма внушителен.

Отдельно стоит сказать о ценах на «китайцев», которые пока формируют рынок. За Rox Adamas в его начальном исполнении Family Edition просят минимум 10 100 000 рублей. Базовый Rox 01 обойдется чуть скромнее – от 8 350 000 рублей.

Не только Rox обживается в России: «За рулем» ранее сообщал о новом семиместном кроссовере Hyundai.

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