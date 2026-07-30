Самый доступный кроссовер Tenet уходит с рынка: остатки распродают со скидками

Tenet сообщил о завершении выпуска кроссовера T4 в России

С конвейера калужского завода окончательно убрали кроссовер Tenet T4. Пресс-служба бренда подтвердила Autonews.ru, что модель свой жизненный цикл завершила и больше выпускаться не будет.

В компании объяснили, что замена назрела после анализа предпочтений покупателей. Аудитории, по их словам, нужен был доступный семейный паркетник с просторным салоном и современными системами безопасности и комфорта. Место Т4 заняла более крупная версия T4L.

Рост продаж T4L и смена стратегии

Июньские продажи показали, что клиенты идею приняли. По данным Tenet, новый T4L смог пробиться в тройку самых популярных SUV и впервые вошел в топ-10 всех продаваемых машин в России. «Это доказывает правильность принятого нами решения в отношении запуска модели T4L», – подчеркнули в представительстве. Причем с майского старта продаж дилеры передали покупателям больше 5 тысяч таких автомобилей.

Остановку выпуска Tenet T4 подтверждают и на местах. Скажем, в сети «Автомир» сейчас можно найти только полноприводные варианты. Машины распродают со скидками – в некоторых дилерских центрах разница в цене доходит до 120 тыс. рублей, правда, без учета кредитных программ и трейд-ин.

Остатки T4 у дилеров и размер скидок

Что касается прайс-листа, то за Tenet T4 просят от 2 169 000 до 2 599 000 руб. Под капотом здесь трудится 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 113 или 147 лошадиных сил. По коробкам передач раздолье: можно выбрать и механику, и вариатор, и роботизированные варианты с шестью либо семью ступенями. Привод также вариативен – передний или полный.

Tenet T4

Сменивший его T4L в техническом плане скромнее. Там безальтернативная связка из 147-сильного двигателя и 6-ступенчатого робота, а ведущие колеса – только передние. Зато по деньгам новинка почти не отличается: ценник на нее колеблется от 2 259 000 до 2 429 000 рублей.

Стоит напомнить, что Tenet – это совместный проект холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. По сути, под этим шильдиком скрываются модели Chery с измененной эмблемой.

Tenet T4

О том, что Hyundai Elantra снова продается в России и стоит дешевле Лады и Changan, «За рулем» уже рассказал.

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