Belgee X50+ стал двухсоттысячным: секрет популярности белорусского автопрома

За два года марка Belgee вошла в топ–лидеры РФ, а завод расширяет мощности

Бренд Belgee официально перешагнул производственный рубеж в 200 000 машин.

Юбилейным экземпляром стал кроссовер X50+ в цвете «синий металлик» и топ-версии Prestige – его собрали на заводе «Белджи» в конце июля.

Belgee X50+

Всего за два года марка из Беларуси вошла в число фаворитов российского рынка, делая ставку на сочетание цены, технологий и сборки по мировым стандартам.

Сегодня в линейке бренда – три модели: городской X50+, более просторный X70 и седан S50. Все они сходят с конвейера СЗАО «Белджи» в Минской области, где год назад завершилась масштабная модернизация.

Она позволила не только улучшить качество, но и нарастить объемы, внедрив «зеленые» решения. А сейчас на территории завода возводят цех штамповки площадью 5 000 «квадратов» – там будут выпускать двери, крылья, капоты и другие крупные элементы кузова, сокращая зависимость от поставок.

Особый успех сегодня у модели X50+. Продажи стартовали в марте 2026-го, и за четыре месяца дилеры реализовали свыше 7000 таких кроссоверов – впечатляющий старт даже для популярного сегмента. Секрет – в ярком облике и технической начинке: 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с. работает в паре с 7-ступенчатым роботом с мокрым сцеплением, обеспечивая динамику и умеренный аппетит.

Модель доступна в четырех версиях – Active, Style, Prestige и Onyx, а цены стартуют от 2 319 990 рублей.

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