Доцент рассказала, как распознать некачественное топливо

Эксперт ПНИПУ Чучалина назвала признаки некачественного бензина на АЗС

Российские АЗС заметно очистились от откровенного суррогата – по последним цифрам Росстандарта, доля плохого качества бензина ужалась с пугающих 20% до вполне скромных 3,5-4%. Прогресс налицо, но расслабляться пока рановато. В отдельных точках страны шанс залить в бак отраву все еще сохраняется.

Правда, разобраться в этом море углеводородов без специальных знаний непросто. О том, как не угробить двигатель случайной заправкой и вовремя считать тревожные звоночки от машины, рассказала доцент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха Анна Чучалина. В пресс-службе вуза поделились деталями с «Газетой.Ru».

Запах – далеко не всегда безобидная особенность конкретной партии. Уловили явный аромат протухших яиц? Это кричит о переборе сернистых соединений, которые тихо, но верно уничтожают катализатор и заодно приканчивают датчики. Еще один тревожный маркер – едкий запах ацетона или растворителя. Скорее всего, в смесь щедро плеснули дешевых спиртов или ароматических присадок, агрессивно разъедающих резиновые уплотнители в системе.

На деле лучше вообще не нюхать, а присмотреться. Качественное горючее всегда остается прозрачным. Никакой мути, хлопьев или темного осадка на дне быть не должно – подобные сюрпризы гарантированно выдают наличие воды, грязи или тяжелых фракций.

Сам автомобиль, в общем-то, честнее любых экспертиз. Он не умеет врать. Затрудненный пуск по утрам и плавающие холостые обороты почти наверняка сигналят, что топливо испаряется из рук вон плохо. Появились рывки при ускорении и отчетливый металлический стук? Это уже результат нестабильного сгорания – либо октан подкачал, либо твердые частички забили форсунки.

Невидимые примеси и явные запахи

Если расход вдруг подскочил на 10-15 процентов без видимых на то оснований, почти наверняка в смеси полно серы. Она мешает топливу сгорать до конца и попутно медленно убивает топливные насосы и всю аппаратуру.

По словам Анны Чучалиной, с октановым числом тоже не все однозначно. Если по ошибке залить бензин с октаном ниже, чем прописано в инструкции к авто, он начнет детонировать от одного лишь давления еще до появления искры. Мотор в ответ застучит, перегреется, а поршни стремительно износятся. Зато более высокооктановое топливо вреда не принесет.

Когда машина подает сигнал SOS

Что же делать, если беда уже случилась и мотор зашелся в жесткой детонации? Тут важно не геройствовать. Если мотор колотит, машина резко потеряла мощность, дергается при малейшем касании педали газа, а из выхлопной трубы валит густой черный дым – немедленно глушите двигатель и вызывайте эвакуатор.

Если же симптомы выражены не так ярко, можно попробовать аккуратно добраться до проверенной АЗС на низких оборотах. Долив качественного топлива с высоким октаном частично разбавит отраву, но позже все равно придется заменить топливный фильтр и свечи. Итогом эксперт подчеркнула главное: скупой на заправке платит капитальным ремонтом.

О других признаках опасных неисправностей, требующих немедленной остановки, «За рулем» уже рассказывал.

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