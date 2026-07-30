Скрип и «ватная» педаль: когда надо срочно менять тормозные колодки

Эксперт Родионов рассказал, как распознать износ тормозных колодок

О том, как вовремя распознать износ тормозных колодок и не довести до опасных ситуаций, рассказал Никита Родионов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service.

Эксперт отметил, что первый и самый явный признак – изменившийся звук при замедлении. Если в момент нажатия на педаль появился скрип, визг или металлический скрежет, которого раньше не было, фрикционный слой почти наверняка стерся до предела. По сути, такие шумы означают, что колодки уже не работают как надо.

Другой тревожный сигнал – странное поведение педали. Она может стать «ватной», проваливаться глубже обычного или, наоборот, схватывать резко и непредсказуемо. При этом увеличение тормозного пути при том же усилии нажатия часто говорит не только об износе накладок, но и о перегреве материала либо о проблемах с гидравликой.

Владельцам машин с легкосплавными колесами Родионов советует просто заглянуть между спицами диска. Там видна толщина фрикционной накладки, и безопасным считается остаток примерно в 3-4 миллиметра. Если же цифра опускается до 2 мм и ниже, это уже критично – в таком состоянии колодки могут начать повреждать сам тормозной диск, превращая обычную замену в более дорогой ремонт.

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