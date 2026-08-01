Вышел из машины, а она поехала: Mercedes отзывает более 300 тысяч авто

Mercedes отзовет более 310 тысяч машин из-за проблем с микровыключателем в двери

Mercedes-Benz объявила об отзыве 310 667 автомобилей на американском рынке. Причина – бракованный микровыключатель в замке водительской двери, который способен оставить машину незафиксированной после того, как человек покинул салон. Об этом сообщил Carscoops.

По сути, корень проблемы уходит к поставщику компонентов. В части выключателей применили материал корпуса, пропускающий влагу при определенных погодных условиях. Со временем внутри накапливается коррозия, и узел перестает корректно работать.

Сама дверь при этом запирается и отпирается без каких-либо видимых сбоев. Опасность кроется в другом: электроника автомобиля теряет способность распознавать, что водитель открыл дверь и вышел. Как следствие, автоматическое включение электронного стояночного тормоза или функции Auto-Park не срабатывает, и машина может самопроизвольно покатиться, создавая прямую угрозу для только что вышедшего человека.

Жалобы на странности начали поступать еще в период с 2021 по 2024 год. Владельцы помимо риска движения без водителя замечали другую аномалию: после выхода из салона могли не гаснуть фары или продолжала работать мультимедийная система.

Какие модели затронул отзыв и что будет с дефектом

Кампания охватывает широкий спектр компактных моделей, включая версии AMG и 4Matic. В перечне значатся A-Class (2019-2022), CLA (2020-2021), C-Class (2022-2023), CLE (2024), а также кроссоверы GLA и GLB (2020-2026) и GLC (2023-2024).

Любопытно, что основной массив отозванных машин приходится именно на семейство GLB: 71 696 экземпляров GLB 250 4Matic и 56 879 переднеприводных GLB 250. Среди всей этой массы фигурирует всего один-единственный AMG CLE 53 Coupe 2024 модельного года.

Устранять неполадку будут бесплатной заменой замка водительской двери целиком в дилерских центрах. Параллельно производитель ужесточил требования к поставщику – автомобили, выпущенные начиная с мая 2026 года, дефекта иметь не должны.

О том, какие машины не преподносят неприятных сюрпризов, «За рулем» рассказал ранее.

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