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В чем преимущество ручника перед режимом «паркинга» в АКП ?

Автоэксперт Попов объяснил разницу между стояночным тормозом и режимом «паркинг»

Положиться на автоматическую коробку передач и забыть про стояночный тормоз – привычка, которая со временем может сыграть злую шутку. Автомобильный эксперт Дмитрий Попов объяснил, что «паркинг» и ручник – это совершенно разные по своей сути механизмы с непохожими нагрузками.

В автоматических трансмиссиях режим P не рассчитан на серьезные испытания рельефом. По сути, его возможностей едва хватает, чтобы удержать машину на мало-мальски крутом склоне. Конструкция стояночного тормоза в этом плане куда надежнее.

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Как подчеркнул специалист, исправный ручник просто обязан фиксировать автомобиль на уклонах вплоть до 23 градусов. Причем сам принцип работы этих двух систем критически различается, если говорить о запасе прочности.

Возникает резонный вопрос: а что будет, если месяцами не прикасаться к рычагу или, наоборот, оставить машину на долгое время затянутой «намертво»? Приятного тут мало. Дмитрий Попов предупредил, что в первом случае велик риск закисания тросового привода.

Вообще, трос без движения теряет подвижность – это неизбежно. Зато если переусердствовать и надолго затянуть ручник, можно столкнуться с эффектом диффузии. Попросту говоря, тормозные колодки и сопряженные с ними детали имеют свойство прикипать друг к другу. На деле это оборачивается лишним ремонтом и головной болью для владельца.

О масштабах обмана с пробегом б/у авто «За рулем» уже уже рассказывал.

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Источник:  RT
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