Как по упаковке и QR-коду отличить поддельное моторное масло от оригинала

Эксперт Архипов: определить поддельное моторное масло «на глаз» невозможно

С дефицитом популярных позиций или отдельных вязкостей на рынке моторным маслом всегда приходит одна и та же беда – резко возрастает вероятность нарваться на контрафакт. Вычислить подделку, просто взглянув на жидкость, – затея практически невыполнимая. Оригинал может быть почти прозрачным, светло-золотистым, а бывает и довольно темным – это зависит от основы и набора присадок, отмечает руководить сервисного направления «Рольф» Никита Архипов.

Со временем мошенники научились имитировать и цвет, и консистенцию вполне достоверно. Понюхать или растереть каплю между пальцами – тоже не способ экспертизы.

В реальности же главным индикатором честности продукта становится канистра. Плохо пропечатанная этикетка, плывущие шрифты, хлипкий пластик крышки, отсутствие заводской пломбы, нарушенная фольга под горловиной, смазанная дата розлива или следы от повторного вскрытия – любой из этих пунктов веский повод немедленно поставить тару обратно на полку. Отличия от официального дизайна упаковки тоже должны сразу настораживать.

Проверка защитных кодов: почему нужен официальный сайт

Кстати, защитные коды, QR-метки и прочие системы верификации – штука полезная, если подходить к делу с умом. Многие производители сейчас такую возможность предоставляют. Но сканировать их стоит только через официальный ресурс бренда, а не через первую попавшуюся ссылку.

Самый же действенный способ обезопасить себя – это вообще не связываться с сомнительными точками. Покупать масло лучше у крупных сетевых ритейлеров, авторизованных дилеров и давно проверенных поставщиков. Скупой, как известно, в итоге рискует заплатить дважды, но уже за ремонт мотора.

При этом настоящая защита двигателя зависит вовсе не от громкого имени на этикетке или высокой цены. Гораздо важнее соответствие продукта техническим требованиям конкретной машины. Сюда входят нужная вязкость, класс качества по API или ACEA и специфические допуски автоконцерна. Если залить даже стопроцентно подлинное, но не подходящее по параметрам масло, оно запросто спровоцирует ускоренный износ, ухудшит смазку и не справится с нагрузками.

Доливка и смешивание в дороге

А вот ситуация из разряда «датчик давления вспыхнул красным в дальней дороге, а родного продукта нет». Уровень масла упал ниже минимума – что делать? Долить совместимое по спецификациям масло в экстренном порядке не просто допустимо, а необходимо. Эксплуатация мотора с масляным голоданием наносит куда более страшный и необратимый урон. Да, временно два разных состава смешаются, но на короткой дистанции это не катастрофа. Правда, при первой же возможности такую «сборную солянку» надо полностью слить и заменить свежим маслом вместе с фильтром.

Тревожиться из-за того, что жидкость стала черной почти сразу после замены, тоже не стоит. Хорошие моющие присадки для того и созданы, чтобы отмывать накопившиеся отложения и удерживать продукты сгорания во взвеси. Быстрое потемнение зачастую говорит не о низком сорте продукта, а о том, что в моторе было что отчищать.

Временной интервал: почему раз в год менять обязательно

К слову, многие привыкли отсчитывать интервал замены исключительно по одометру. Машина простояла в гараже почти весь сезон и наездила всего пару тысяч километров – казалось бы, срок службы масла далеко не исчерпан. На деле это не так. Состав стареет без оглядки на пробег: он постоянно окисляется, впитывает влагу из воздуха и деградирует от температурных скачков. По сути, смазывающие свойства неизбежно ухудшаются со временем.

Поэтому кроме ограничений по километражу существует еще и жесткий регламент – как минимум одна замена в год. Пренебрегать им специалисты категорически не советуют, чтобы не угробить двигатель собственными руками.

Ранее «За рулем» рассказал о скручивании пробега на вторичных авторынках Европы .

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