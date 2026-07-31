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В России продлили полный запрет на экспорт бензина

Правительство запретило экспорт бензина до 31 января 2027 года

Кабинет министров РФ принял постановление, которое продлевает полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года. Об этом говорится в документе на сайте  правительства.

«Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года», - указано в сообщении.

При этом с 1 сентября из-под действия запрета выводятся дизельное топливо, судовое топливо и газойли, если они вывозятся самими производителями. Кроме того, разрешен экспорт топлива в рамках международных межправительственных соглашений, а также для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам - на основании отдельных решений правительства.

О том, как возможное снижение стандартов топлива повлияет на спрос на подержанные автомобили, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  сайт Правительства РФ
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