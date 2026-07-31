Вырастет ли спрос на старые автомобили из-за снижения стандартов топлива?

На вторичном рынке растет популярность авто, соответствующих нормам Евро-3

Повальное возвращение к архаичным карбюраторным машинам – сценарий, который рынок пока всерьез не рассматривает. Однако вектор потребительских настроений на вторичном рынке уже заметно сдвинулся в сторону автомобилей, соответствующих нормам Евро-3. Покупатели, по сути, взяли паузу и ждут стабилизации с топливом. Затяжной характер кризиса, вполне вероятно, подтолкнет семьи к приобретению второй или даже третьей машины, нетребовательной к качеству горючего. Такой прогноз в разговоре с агентством « Автостат» обрисовал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Эксперт полагает, что в глубинке и малых населенных пунктах интерес к авто старше 15 лет может пойти вверх. Причина банальна: ценовая доступность, копеечное обслуживание и всеядность к низкокачественному топливу. Допускается и определенная коррекция ценников, правда, лишь на волне реального роста спроса.

Куда сложнее обстоят дела с предсказаниями по самому топливу – здесь одни вопросы. Затянется ли дефицит? Появится ли бензин Евро-3 в широкой рознице или утечет в сектора, где экологические нормы не имеют веса?

Генеральный директор автомобильного маркетплейса FRESH Юрий Чистов напоминает об извечной настороженности отечественного потребителя ко всякого рода инновациям. Рядовому водителю атмосферный мотор с распределенным впрыском старой школы куда понятнее, нежели навороченный турбодвигатель с непосредственным впрыском. Впрочем, ждать массового исхода в сторону откровенной архаики не стоит.

Экспертные оценки

Чистов довольно образно исключил возможность такого тренда: «Объявлений "меняю Skoda Octavia 1.8 TSI 2021 года на Skoda Octavia 1.6 MPI не позднее 2000 года выпуска" мы вряд ли дождемся». Грубо говоря, никто не ринется менять свежее авто на ретро исключительно ради топливной неприхотливости. Схожей позиции придерживается и директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков. Он убежден, что растущие затраты на ремонт и содержание старых машин сведут на нет всю выгоду от их способности переваривать низкосортное горючее.

Интерес к альтернативным силовым установкам, между тем, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Директор по продажам автомобилей с пробегом «Рольф» Вадим Черноусов указывает на краткосрочное влияние топливной паники в отдельных регионах: она может подогреть интерес к подержанным гибридам и электрокарам. Люди на фоне негативного инфошума чаще задумываются об альтернативах. Хотя делать выводы о резком всплеске спроса на машины старше 15 лет пока преждевременно. Ключевыми критериями для покупателя как были, так и остаются реальное состояние авто, итоговая стоимость владения, надежность и прозрачная биография.

Превращение топливного дефицита в системную долгоиграющую проблему способно сформировать отложенный спрос и даже просадить продажи машин с пробегом в наиболее уязвимых точках страны. К такому выводу приходит заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев. Зато идею о повышении привлекательности возрастного автопарка аналитик отвергает как несостоятельный анахронизм. «Предположение о возможном повышении интереса покупателей к возрастным машинам с низкими требованиями к топливу вряд ли имеет смысл, это какой-то анахронизм», – резюмирует эксперт.

Ранее «За рулем» рассказывал, что на фоне топливного кризиса россияне начали сметать гибриды.

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