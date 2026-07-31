Экономите на заправке? Ваш старый автомобиль может оказаться «золотым»

Топливный кризис подогрел спрос на «всеядные» авто стандарта Евро–3: почему массовый переход на старый автопарк невыгоден

По данным Pravda.Ru, сегмент автомобилей с пробегом старше 15 лет сегодня переживает неожиданный всплеск внимания.

Интерес подстегивают не только ценники, но и знаменитая «всеядность» моторов, которым не страшен нестабильный рынок нефтепродуктов.

И все же массового исхода водителей в прошлое ждать не стоит – экономическая арифметика здесь куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Боязнь нарваться на разбавленное топливо или просто столкнуться с его отсутствием на АЗС заставила часть аудитории пересмотреть подход к выбору техники. В регионах и небольших населенных пунктах старые иномарки и отечественные модели с атмосферными двигателями и распределенным впрыском начали восприниматься как тихая гавань. По сути, это машины, которые «переваривают» почти всё. Вдобавок к этому их обслуживание обходится недорого, а механика понятна большинству гаражных мастеров, что резко контрастирует со сложной электроникой и капризными турбомоторами новых поколений.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что интерес к определенному классу машин на вторичном рынке часто носит ситуативный характер: потребитель ищет решение конкретной проблемы, например, доступности топлива, но при этом оценивает совокупные затраты.

И вот тут всплывает главный подвох. Хотя старые модели действительно реже выходят из строя из-за плохого бензина, их возраст берет свое. Затраты на ремонт изношенной подвески, элементов кузова и прочей «мелочевки» способны моментально перечеркнуть любую экономию на горючем.

Подогревает ситуацию и параллельный тренд – люди стали чаще засматриваться на гибриды и электрокары. Информационная нервозность вокруг бензиновых запасов, как ни странно, толкает определенную прослойку покупателей к мысли вовсе отказаться от двигателя внутреннего сгорания, пусть даже и ценой переплаты за износ батарей.

Зато в масштабах страны системный топливный дефицит способен сыграть злую шутку с рынком в целом, спровоцировав отложенный спрос на машины с пробегом в наиболее проблемных зонах. Главными ориентирами для покупателя по-прежнему остаются прозрачная история владения, общая надежность и итоговая стоимость содержания. Тип двигателя в этой гонке критериев занимает пусть и важное, но далеко не первое место.

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