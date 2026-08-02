Назван самый продаваемый полноприводный автомобиль в России
За первое полугодие 2026 года сложилась занятная картина на рынке новых полноприводных автомобилей. Сам сегмент, по подсчетам агентства « АВТОСТАТ», разросся до рекордных 42,8% от всех продаваемых легковушек.
Лидером продаж неожиданно стал внедорожник LADA Niva Travel, разошедшийся тиражом в 21 431 экземпляр. На второе место опустилась другая Нива – Legend, чей результат за шесть месяцев равен 16 083 машинам. Замыкает первую тройку кроссовер Haval Jolion в полноприводных версиях – таких продано 14 350 штук.
Geely Monjaro, безраздельно властвовавший в рейтинге 2025 года, теперь лишь четвертый. Его показатель – 13 818 реализованных авто. А прямо за ним, с минимальным отставанием, расположился TENET T7 (13 627 машин).
В целом расстановка сил в ТОП-10 выглядит так: Voyah Free добрался до отметки в 6 180 проданных экземпляров. Следом идут Haval F7 (5 876 шт.), Toyota RAV4 (5 609 шт.), Toyota Highlander (5 436 шт.). Закрывает десятку лучших модель TENET T8 с результатом в 5 325 автомобилей. Все цифры основаны на отчетности АО «ППК» – совместного предприятия «Электронного паспорта» и «АВТОСТАТ».
Ранее «За рулем» уже опубликовал полный список новых автомобилей дешевле 2 млн рублей.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. В строке поиска введите ZR.RU
3. Поставьте галочку напротив
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube