Lada Niva Legend 2026: новые тормоза и диски

АВТОВАЗ рассказал про новые тормоза и колеса Lada Niva Legend 1,8л

АВТОВАЗ поделился деталями того, что скрывается за рестайлингом Lada Niva Legend с новым 1,8-литровым мотором. Если кузовные метаморфозы бросаются в глаза сразу, то апгрейд ходовой части – штука менее заметная, но куда более критичная для тех, кто привык месить грязь.

Внедорожник получил два варианта новых легкосплавных колес. Это чисто визуальная история, приятное дополнение к обновленной внешности.

Но главное веселье, конечно, произошло с передними тормозами. Всю конструкцию переднего углового модуля привели к единому знаменателю с Lada Niva Travel, а той тормозные механизмы, в свою очередь, перекочевали от Vesta NG.

Теперь о железе без прикрас. Раньше блок цилиндров переднего суппорта был трехпоршневым, и диаметр каждого поршня составлял 30 миллиметров. Консервативная, прямо скажем, схема. После модернизации архитектура радикально упростилась: теперь работает один-единственный поршень, зато какой – диаметром целых 54 миллиметра. Старые невентилируемые диски тоже канули в Лету – их место заняли передние вентилируемые.

Решение полностью унифицировать поворотный кулак и ступицу в сборе с Вестой оказалось элегантным ходом. Ведь благодаря этому переходу ушли архаичные суппорты, а их место заняли более производительные и современные механизмы. Вдобавок, для рядового владельца это выливается в ощутимое удобство при обслуживании: заменить передние колодки теперь можно куда проще и быстрее, чем на дорестайлинговой машине.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, как менялись советские автомобили от первых прототипов до серии.

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