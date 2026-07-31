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Лучше или хуже? Как менялись советские автомобили от первых прототипов до серии

Эксперт Канунников рассказал, чем отличались серийные автомобили СССР от своих прототипов

Некоторые советские автомобили были практически такими же, как и первые опытные образцы, появившиеся на несколько лет раньше. Но иной раз машины менялись практически до неузнаваемости. И внешне, и по инженерии.

Лицевые нервы

Советские автомобили, как правило, создавали и доводили до конвейера довольно долго. А во второй половине ХХ века автомобильная мода уже заметно менялась всего за несколько лет. Советские дизайнеры, разумеется, старались учесть это. И иногда получалось очень неплохо.

По сравнению с первыми прототипами Москвича-408 серийный автомобиль выглядел гармоничней и для середины 1960-х современней.
По сравнению с первыми прототипами Москвича-408 серийный автомобиль выглядел гармоничней и для середины 1960-х современней.

Первые опытные образцы будущего Москвича-408 были сделаны под явным влиянием американской стилистики – с характерными козырьками над фарами. Кстати, заокеанской стилистике следовали тогда очень многие европейские и японские компании. Американские автомобили выглядели, конечно, эффектно, но заокеанская мода и менялась особенно стремительно.

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Будущий Москвич, сохранив общие очертания кузова первого прототипа, прошел путь к лаконизму форм и отделки, которые явно пошли машине на пользу.

А новые инженерные элементы, в частности силовой агрегат, подвески, тормоза, были отработаны уже на Москчие-403. В этом смысле московский завод всегда шел по пути эволюции.

За пять лет, прошедших с появления первого опытного образца ЗАЗ-966 до начала его серийного выпуска, кузов, конечно, изменился. Но не принципиально.
За пять лет, прошедших с появления первого опытного образца ЗАЗ-966 до начала его серийного выпуска, кузов, конечно, изменился. Но не принципиально.

Примерно та же история – с Запорожцем ЗАЗ-966. От первого прототипа до серийной машины общие очертания кузова изменились не сильно. Но черты передка автомобиля, вставшего на конвейер, стали лаконичней и гармоничней. Откорректировали и линию крыши. Но серийная машина получила еще и забавную фальшрешетку радиатора, которого у заднемоторной машины, понятно, не было. Со временем решетку заменили хромированной накладкой, причем очень похожей на ту, что стояла на первом опытном образце.

Дизайн серийной «десятки», по сравнению с первым прототипом будущего ВАЗ-2110, переработали кардинально.
Дизайн серийной «десятки», по сравнению с первым прототипом будущего ВАЗ-2110, переработали кардинально.

Довольно редкий в отечественном автомобилестроении пример кардинального изменения дизайна – история ВАЗ-2110. Первые прототипы выглядели скромно, но и скучно. К тому же следовали уходящей уже моде 1980-х.

В итоге будущая «десятка» получила совсем иной, гораздо более самобытный и интересный кузов. Ну а техническая концепция машины сложилась сразу. Начинка ВАЗ-2110, по сути, представляла собой значительно модернизированную концепцию Лады  Самары.

Прототипы Лады Калины в целом были уже очень близки к машине, которая в 2005-м пошла в серию.
Прототипы Лады Калины в целом были уже очень близки к машине, которая в 2005-м пошла в серию.

Обратный пример: Лада Калина. От первых образцов до серийного автомобиля машина изменилась незначительно. По сути, переработали лишь фары, капот и бамперы.

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Потери и приобретения

Совсем несильно от прототипов 1955-го до серийной машины конца 1956-го изменилась Волга ГАЗ-21. Значительно переработали панель приборов. Внешне же серийный автомобиль заметно отличался лишь облицовкой радиатора. Вместо решетки с вертикальными прорезями сделали горизонтальный брус с крупным кругляком с пятиконечной звездой посредине. От такой стилистики отказались довольно скоро. Особенно спорно звезда выглядела с точки зрения западных дилеров. Заодно с решеткой поменяли и низкие вытянутые подфарники, вернувшись к более крупным, фактически таким, как стояли на прототипах.

Опытные образцы Волги ГАЗ-21 отличались от серийной машины декором кузова и салона.
Опытные образцы Волги ГАЗ-21 отличались от серийной машины декором кузова и салона.

На опытных образцах ГАЗ-21 стояли верхнеклапанные моторы объемом 2,45 л, мощностью 70 л.с. В серию Волга пошла с нижнеклапанным двигателем объемом 2,4 л, развивающим 65 л.с. Но это было осознанным временным решением.

Временной оказалась и автоматическая коробка передач, которую как раз планировали как базовую. Но со столь сложными агрегатами сделали всего несколько сотен автомобилей. В этом смысле опытные образцы и первые Волги были более продвинутыми, чем машины, которые выпускали массово.

Первые прототипы ВАЗ-Э2121 и серийная Нива ВАЗ-2121 – совсем разные автомобили.
Первые прототипы ВАЗ-Э2121 и серийная Нива ВАЗ-2121 – совсем разные автомобили.

История будущей Нивы, от первого прототипа ВАЗ-Э2121 до серийного ВАЗ-2121, – довольно редкий пример того, как после первых испытаний опытных образцов проектировать стали, по сути, совсем другой автомобиль. Вместо открытого кузова с аскетичной отделкой и опускающимся на капот ветровым стеклом спроектировали закрытый кузов с комфортным, хорошо отделанным салоном.

От совсем новой трансмиссии отказались в пользу использования серийной коробки передач. Зато внедрили передние дисковые тормоза, которых на прототипе еще не было.

Серийный Москвич-2141 очень сильно отличался от прототипа по имени Golden Ring.
Серийный Москвич-2141 очень сильно отличался от прототипа по имени Golden Ring.

По стилистике Москвич-2141 постепенно уходил от угловатого дизайна французской Simca 1307, на основе кузова которой и сделали первый макетный образец. Та же стилистика прослеживалась и в образце, на котором стоял шильдик Golden Ring. Серийный Москвич-2141 выглядел уже совсем по-другому.

А вот нового двигателя рабочим объемом 1,8 л, который активно испытывали на прототипах и вроде бы даже довели до ума, серийный 41-й так и не дождался. Выпуск машин в 1986 году начали с моторами УЗАМ-331 – модернизированный двигатель Москвич-412 и ВАЗ-2106. Эти агрегаты считали временными. Позднее на автомобили ставили и иные моторы, в том числе варианты двигателя Москвич-412 с увеличенными рабочим объемом и французские марки Renаult. Но принципиально нового отечественного мотора Москвич так и не получил. В этом смысле серийный автомобиль по сравнению с первыми опытными образцами стал менее продвинутым. Да и судьба последнего самобытного Москвича сложилась, как известно, неудачно…

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