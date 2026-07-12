Как продавались наши Москвичи за границей во времена СССР
Теперь трудно поверить, что были времена, когда больше половины автомобилей Москвич отправляли на экспорт. Взлет был стремительным, но недолгим.
Первый послевоенный Москвич-400 отнюдь не был новой и выдающейся конструкцией. В его основе лежал пусть и модернизированный, но 1938 года рождения Opel Kadett. Но в разоренной мировой войной Европе во второй половине 1940-х ценили любые автомобили. И Москвич не отставал от большинства западных аналогов.
Первые 50 Москвичей на экспорт отправили в 1948-м в Финляндию, которая пусть и не была социалистической страной, но в те годы находилась под большим влиянием Союза. Кроме того, в очень небогатый стране до первой половины 1950-х практически не продавали западные автомобили. Финны довольствовались более дешевыми машинами из соцстран – СССР, ГДР, Чехословакии.
Именно Москвич-400 стало первым автомобилем МЗМА, о котором написала западная пресса. Журналисты с некоторым удивлением отметили, что машина, пусть и не является технически откровением, неплохо собрана и выглядит вполне достойно.
До 1952 года на экспорт продали 4875 Москвичей. Помимо Финляндии автомобили шли в Швецию, где реализовали около 1400 машин, 200 машин продали в Бельгию. Остальные отправили в соцстраны.
Первые успехи
Экспорт стал стремительно расти с началом производства в 1955-м Москвича-402 с совершенно новым кузовом, 35-сильным мотором, вполне современным шасси. Первые 402-е отправили за границу в 1956 г. В тот год за рубежом продали 4871 автомобиль – 12,4% от годового выпуска.
С этого года зарубежные продажи стали расти стремительно. Уже через четыре года – в 1960-м экспортировали 31% выпущенных машин. Успеху способствовал серьезно обновленный Москвич-407 с 45-сильным верхнеклапанным мотором, четырехступенчатой коробкой передач, улучшенной передней подвеской, обновленным дизайном.
Экспортные машины получали и улучшенную отделку салона, гасители колебаний рычага коробки передач. В первую очередь именно для экспорта часть 407-х стали окрашивать в два цвета. Первые 50 таких автомобилей сделали еще в 1957-м.
Чтобы поддерживать высокий спрос, Москвичи старались как можно чаще модернизировать. Свой вариант рестайлинга советской машины представило известное и уважаемое тогда итальянское ателье Ghia. Но МЗМА сделал свой вариант.
С 1962-м на основе в очередной раз обновленного Москвича модели 403 параллельно начали выпуск седана Москвича-403ИЭ и универсала Москвич-424 с измененным декором – широким молдингом, иными подфарниками и задними фонарями, решеткой радиатора, наружными зеркалами.
Помимо соцстран Москвичи по-прежнему неплохо покупали в Финляндии, Норвегии, Швеции и Бельгии. Там местный дилер — компания Scaldia-Volga закупала даже комплекты для крупноузловой сборки советских машин, продаваемых под именем Scaldia. А на часть автомобилей ставили дизели Perkins рабочим объемом 1,62 л мощностью 43 л.с.
В 1964-м 32 тысячи Москвичей – 39% произведенных МЗМА – отправили на экспорт. Но в этот год начали производство Москвича-408, с которым начался особенно стремительно взлет популярности советских автомобилей на Западе.
Золотое десятилетие
Дизайн Москвича-408, как сказали бы теперь, «попал в рынок» — был интересным, современным и даже передовым. Западные журналисты шутили: уж не убежал ли в СССР кто-то из европейских дизайнеров?
По технике Москвич-408 не сильно изменился по сравнению с 403-м. Но верхнеклапанный мотор объемом 1,4 л и мощностью 50 л.с. по тем временам был еще вполне приличным. Да и качество изготовления автомобилей, благодаря строжайшему заводскому контролю, было куда выше, чем лет 15-20 спустя.
Это отмечали и западные журналисты. В 1968-м эксперты шведского журнала Teknikens Varld проехали за два дня на товарном 408-м 1240 км по самым плохим дорогам, которые смогли найти, и резюмировали: «Автомобиль шел не быстро, но мягко... Мы прошли специальные участки шведского ралли, гоняли по тропам, протоптанным животными... Нам так и не удалось сломать машину».
Британские журналисты отнеслись к 408-му более строго, называя его «парадоксальным автомобилем». «Конструкция хороша, но пренебрежение вибрациями и шумами коробки передач, тугая педаль тормоза и медленный разгон лишают борщ сметаны», — писали британцы. Тем не менее, праворульные Москвичи имели в Великобритании неплохой спрос.
Компания Scaldia продавала Москвичи с разными элементами отделки и по-прежнему – версию с дизелем мощностью 43 л.с.
Финский дилер Konela, который стал продавать Москвичи под именем Elite, более благозвучным для финского уха, делал даже свои местные модификации. Трехдверные универсалы кроили из фургонов, поскольку такие машины числили грузовыми, и они подпадали под льготное налогооблажение.
Значительный рост интереса к Москвичам обеспечила модель 412. Двигатель объемом 1,5 л, мощностью 75 л.с., созданный с оглядкой на конструкцию BMW, но сильно переработанный, был в начале 1970-х одним из лучших в своем классе. Да и рестайлинг 1970 года, когда Москвичи получили прямоугольные фары, иные крышку багажника и задние фонари, обновленный салон, увеличил интерес к машине.
Успеху способствовали и спортивные достижения Москвичей в ралли-марафонах Лондон – Сидней и Лондон –Мехико.
В 1970 году уже 65% Москвичей продали за границей. Рекордными продажи за рубежом стали в 1973 и 1974 гг., когда ежегодно экспортировали 67% продукции. Такого в истории завода не было уже никогда.
Первое предупреждение
Оценивая 412-й по пятибалльной шкале, британский журнал The Motor поставил советской машине пятерку за динамику, четверку за вместимость, тройку за комфорт, но единицу — за тормоза. Барабанные тормоза с устаревшим гидровакуумным усилителем действительно выглядели в первой половине 1970-х явной архаикой.
Экспорт подталкивал АЗЛК к постоянному совершенствованию машин. Появились травмобезопасная рулевая колонка, запирающийся рулевой вал, новые декоративные элементы кузова и салона, материалы внутренней отделки. С экспортных машин все это со временем переходило и на Москвичи, продаваемые в Союзе. Но завод явно не поспевал за стремительно меняющейся автомобильной модой.
Экспорт постепенно снижался. В 1975-м за границей продали уже 43% автомобилей. А в Британии в этот год, реализовав последние три с половиной сотни машин, продажи Москвичей и вовсе прекратили. А ведь совсем недавно там ежегодно продавали до трех с половиной тысяч автомобилей.
В общем, недостатки Москвича явно перевешивали достоинства. Улучшить советский автомобиль предложили фирма Porsche и финскому дилеру Konela.Немцы немного облагородили салон, сделали в багажнике нишу для запасного колеса.
Финны поставили в машину более модные панель приборов, руль. Модернизировали крышку багажника, установили наружные ручки от Жигулей, перенесли горловину бензобака с задней панели на крыло. Но завод уже доводил до производства Москвич-2140.
Конечно, для Союза машина с улучшенной вентиляцией, дисковыми тормозами спереди, новым салоном была явным прогрессом. Но былого успеха за рубежом Москвич-2140 не снискал. Экспорт неуклонно падал. В 1980-м за границу продали всего 23% произведенных машин, в 1984-м – чуть больше 11%. Причем включая машинокомплекты для сборки в Болгарии.
Не помог и Москвич-2140SL, созданный специально для экспорта: с иными элементами внутренней и внешней отделки, новыми передними сиденьями с лестничными подголовниками, окрашенный финскими красками. С 1981 по 1988 гг. сделали 170 736 люксовых Москвичей и лишь 7562 – 4,4% – продали за границей.
Последний звонок
Поначалу Москвич-2141 вызвал интерес зарубежных дилеров. В первую очередь, конечно, в соцстранах. В частности, в Югославии, где фирма Progress, давно сотрудничавшая с АЗЛК, даже пыталась делать собственную версию — длиннобазную карету скорой помощи. Югославская фирма показывала на выставках и универсал на базе 41-го.
Во Франции за продажи Москвича-2141 взялся, естественно, давний дилер Лады фирма Poch. Кстати, на парижском автосалоне Москвич выставили под именем Lada Aleko. В 1990-1993 гг. дилеру удалось продать лишь 769 хэтчбеков под именем Aleko SL с более модным дизайном и, как писали в прессе, с ABS, установленной дилером.
В первую очередь для экспорта в Германию в Москве создали Москвич-21413 с дизелем Ford рабочим объемом 1,8 л, мощностью 60 л.с. Машину тестировали западные журналисты, но восторга у них она не вызвала.
В 1989-м на экспорт ушли 40% выпущенных автомобилей. Но производство к тому времени упало до 74 тысяч автомобилей в год, а половина экспорта пришлась на Болгарию. Вскоре интерес к Москвичу за границей сошел на нет. Да ведь и внутри страны он уже падал.
Теперь трудно поверить, что когда-то большую часть собранных на заводе Москвич машин продавали за границей. А ведь так и было!
- «За рулем» можно читать и в Телеграм