С 29 апреля в Москве на спецстоянку отправлено 57 электровелосипедов курьеров–нарушителей

Максим Ликсутов рассказал о межведомственных проверках работы курьеров в Москве

В Москве при участии МАДИ, Госавтоинспекции, ГКУ АМПП и ГБУ «МосТрансПроект» проходят регулярные рейды для усиления транспортной безопасности и повышения доверия к сервисам доставки.

Работа ведется по поручению Антитеррористической комиссии города.

Чаще всего проверяющие фиксируют превышение скорости на специальном стенде, отсутствие активной учетной записи и открытой рабочей смены у курьера, а также отсутствие идентификационных номеров на средствах индивидуальной мобильности.

С 29 апреля 2026 года за время таких проверок на спецстоянку отправили уже 57 электровелосипедов, а общее число составленных по статье 15.5 КоАП Москвы протоколов превысило 60, все они сейчас находятся в мировых судах.

Сумма штрафа для курьера варьируется от 3 до 5 тысяч рублей, и если вдобавок зафиксировано превышение скоростных характеристик, транспорт эвакуируют, тогда как для курьерской компании максимальный штраф может составить 200 тысяч рублей.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Наша цель – добиться полного порядка в сфере сервиса доставки. Техническое измерение максимальной скорости на стенде и проверка документов курьеров позволяют объективно выявлять нарушителей, которые представляют угрозу для пешеходов и других участников движения».

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