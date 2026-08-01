Легендарный Land Cruiser обновился, но сохранил неубиваемые моторы

Toyota обновила Land Cruiser 70 в трех версиях с ценами от 3,76 млн рублей

Toyota Land Cruiser 70 пережил обновление, оставив в строю моторы, которые принято называть не иначе как «вечными». Заодно японцы решили напомнить о самой редкой версии в линейке – короткобазной SWB.

Машину показали в компании заводского пилота Toyota Racing W2RC Такамото Миуры и главного инженера проекта Масаи Утиямы. Засветился там и участник ралли «Дакар». А вот вариантов исполнения для короткой базы выделили три.

Первый – черный хардтоп, ориентированный на коммерческую эксплуатацию. Второй – хардтоп песочного цвета, он окажется заметно комфортабельнее. Третий же по-настоящему выделяется: это кабриолет с мягким верхом. У такой спецверсии лобовое стекло легко отстегивается и укладывается прямо на капот. Согласитесь, идеальное решение для фотографов, работающих в сафари-парках.

Конструктивно внедорожник не собирается отходить от классики. Лестничная рама на месте, неразрезные мосты стоят и спереди, и сзади. Передняя подвеска пружинная, ну а задняя, как в старые добрые, осталась на рессорах.

Что касается силовых агрегатов, то здесь все без сюрпризов – те самые легендарные моторы в двух вариантах. Атмосферный 4,2-литровый дизель 1HZ отдает 129 лошадиных сил и трудится в паре с пятиступенчатой механикой. Альтернатива ему – бензиновый V6 1GR-FE объемом 4 литра и мощностью 228 сил, которому в помощь идет уже шестиступенчатый автомат. Привод, кстати, в обоих случаях исключительно полный.

По словам Масаи Утиямы, около 90% всех короткобазных машин предназначены для рынка Ближнего Востока – он остается ключевым для этой модели. Оставшиеся 10% поставят в отдельные регионы Южной Америки и Азии. В ОАЭ цена на трехдверный хардтоп стартует с отметки 177 900 дирхамов, что примерно равно 3,76 миллиона рублей. Примечательно, что это на 10 тысяч дирхамов (около 210 тысяч рублей) дешевле более привычной пятидверной версии.

Какие впечатления у зарубежных журналистов вызвала обновленная Нива, «За рулем» уже уже рассказывал.

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