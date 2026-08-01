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Этот Urus нельзя купить: представлена особая версия в честь компьютерной игры

Lamborghini Urus SE Master Chief 117 Edition посвящен Halo: Campaign Evolved

Lamborghini совместно с разработчиками игры Halo: Campaign Evolved представила Lamborghini Urus SE Master Chief 117 Edition – кроссовер, сразу приковывающий взгляд оформлением в духе легендарного персонажа.

Lamborghini Urus SE Master Chief 117 Edition
Lamborghini Urus SE Master Chief 117 Edition

Кузов выкрашен в тот самый зеленый, что и у штурмовой брони Мастера Чифа. На боковинах и задней двери красуется число 117, неразрывно связанное с персонажем, а на корме – логотип Корпуса морской пехоты. Желтые фары и окна, стилизованные под забрало шлема, довершают образ.

В реальную продажу этот Urus не попадет ни при каких обстоятельствах – собран всего один автомобиль, и тот явно музейного уровня. Для обычных покупателей он недоступен.

Lamborghini Urus SE Master Chief 117 Edition
Lamborghini Urus SE Master Chief 117 Edition

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ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИХ

Зато фанатам приготовили кое-что более достижимое: точную копию в масштабе 1:18, которая будет разыгрываться в лотерее. Тираж и ценник пока держат в секрете, но обещают выпустить модель ограниченным числом.

Lamborghini Urus SE Master Chief 117 Edition
Lamborghini Urus SE Master Chief 117 Edition

Подобные коллаборации автопроизводителей с игровыми студиями в последнее время не редкость. Буквально несколько недель назад Aston Martin показал внедорожник Dreadnought для Call of Duty: Modern Warfare 4, а в Gran Turismo 7 заехал Xiaomi Vision Gran Turismo.

Ранее «За рулем» рассказал о самых популярных премиальных авто в России.

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Источник:  auto.mail.ru
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