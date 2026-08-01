Названы самые популярные премиальные авто в России

«Автостат»: Топ-10 самых продаваемых машин премиум-сегмента

За первую половину 2026 года в нашей стране продали 6,2 тысячи новых автомобилей премиум-класса Voyah Free – и это данные статистики АО «ППК», которые приводит агентство « Автостат». Модель вырвалась на чистое первое место в своем сегменте.

Voyah Free

Еще в прошлом году лидировал брутальный внедорожник Tank 300. Сейчас его результат куда скромнее: 4 449 реализованных машин и только вторая строчка. Падение на вторую позицию – явный сигнал о перестановке сил на рынке.

Tank 300

Третьим, кстати, идет Audi Q5. Нашлось 3 090 покупателей на этот немецкий кроссовер.

Что касается дальнейшего рейтинга, картина вырисовывается довольно пестрая. BMW X3 разошелся тиражом в 2 433 экземпляра, Exeed RX взял планку в 2 148 штук, а модель Hongqi HS3 остановилась на отметке 2 021 проданный автомобиль. Tank 500 немного не дотянул до двух тысяч, финишировав с показателем 1 909 единиц. Замыкают десятку Zeekr 9X (1 820 шт.), Exeed TXL (1 768 шт.) и Exeed VX (1 627 шт.).

Общий спрос на дорогие машины заметно оживился. С января по июнь дилеры передали клиентам 61,1 тысячи премиальных авто – прибавка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила целых 30 процентов. Правда, внутри этой гонки конкуренция между китайскими, европейскими и российскими брендами становится все острее.

О продаже почти нового Land Cruiser 200 «За рулем» уже рассказывал ранее.

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