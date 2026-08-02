Добротный кроссовер корейской сборки привезли в Россию с очень приятной ценой

Chevrolet Trax корейской сборки появился в РФ с ценами от 1,6 млн рублей

На российском рынке неожиданно всплыл еще один бюджетный вариант – Chevrolet Trax, который собирают в Южной Корее. Привезти машину по параллельному импорту можно за сумму, которая на фоне привычных «китайцев» выглядит вполне адекватной.

Chevrolet Trax

Если в самой Корее этот кроссовер стартует с отметки 21 550 000 вон (это примерно 1,16 млн рублей), то у нас цены на классифайдах начинаются от 1,6 млн. Правда, такая стоимость актуальна только для Владивостока и только под заказ. Тамошние продавцы просят эту сумму за свежий Trax в исполнении 1RS, где уже есть кожаный салон, кожаный мульти-руль, однозонный климат-контроль, электропривод багажника и кресла водителя с регулировками. Вдобавок – цифровая приборка и мультимедиа с нормальным сенсорным экраном.

А вот другая владивостокская контора готова доставить комплектацию 2RS, которая, судя по снимкам, выглядит заметно скромнее. Приборная панель здесь аналоговая, дисплей мультимедийки поменьше. Кнопка запуска мотора, электронный «ручник» и климат-контроль на месте, но цена уже кусается – минимум 2 134 000 рублей.

Чем дальше от Дальнего Востока, тем дороже становится машина. В Новосибирске за привозной Trax просят от 2 260 000 рублей, в Омске – уже 2 380 000. В Находке ценник поднимается до 2 450 000 рублей, а в Москве и вовсе достигает 3,2 млн. Для сравнения, новый Haval Jolion на роботе стартует с 2 449 000 рублей, а остатки Chery Tiggo 7L у дилеров еще дороже – от 2 940 000 рублей. По сути, корейский кроссовер на контрасте с «китайцами» не выглядит безнадежно проигрышным по деньгам, особенно в начальных версиях.

Интерьер Chevrolet Trax

В реальности все решает наличие. Хочешь забрать Trax прямо сейчас – готовься платить по максимуму. В одном московском мультибрендовом салоне топовая комплектация со всеми «плюшками» стоит 3 280 000 рублей. Экземпляр полностью русифицирован, у него кожаный салон, климат– и круиз-контроль, подогрев с вентиляцией сидений, задние дисковые тормоза, камера заднего вида и спортивный интерьер с логотипами версии RS. В общем, начинка богатая.

Что касается техники, у всех машин она идентичная. За движение отвечает литровая «турботройка» мощностью 137 лошадиных сил. Кстати, работает она в паре с классическим шестиступенчатым автоматом, что для многих станет жирным плюсом. Привод, правда, исключительно передний, без альтернатив.

Собирает эти кроссоверы завод GM Changwon в городе Чханвон, который по факту является глобальным центром производства компактных моделей концерна. Ранее, между прочим, мелькала информация о появлении в России новой Chevrolet Captiva китайской сборки – ее везут из ОАЭ, и цены на классифайдах на нее начинались от 2 200 000 рублей.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал о тонкостях эксплуатации классического автомата и ручника.

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