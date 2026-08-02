Стало известно, привезет ли GAC машины своего нового бренда Ray в Россию

GAC: продажи автомобилей нового суббренда Ray на российском рынке не планируются

Китайский автопроизводитель GAC представил домашней публике новый суббренд Ray, одновременно показав его премьерную модель – седан Ray 7.

Стоит ли ждать новинку у нас? Ответ оказался лаконичным: «На данный момент нет никакой информации о планирующемся запуске Ray на российском рынке. В случае каких-либо изменений компания своевременно сделает официальный анонс».

Что представляет собой Ray 7? Пока известны лишь общие черты: обтекаемый кузов, батарея от CATL, установленный на крыше лидар и свежая система управления электроприводом. Конкретные цифры отдачи и запаса хода производитель не называет.

К слову, актуальная на российском рынке модель GAC – Hyptec HT – уже доступна к покупке. Это электрокар с одним мотором на задней оси, развивающим 340 л.с., и ценником в 5 999 000 рублей за единственную комплектацию.

Впрочем, россиянам доступны другие китайские электромобили, и об успехах одного из них «За рулем» уже рассказывал.

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