Как остановить старение автопарка в России? Предложения эксперта
Средний возраст автомобилей в РФ достиг 15,5 года – такую цифру озвучивают в Национальном автомобильном союзе. Вице-президент организации Антон Шапарин рассказал, как переломить тренд и не дать автопарку окончательно состариться.
По сути, нужны прямые субсидии. Не кредитные программы, не скидочные акции дилеров – живые деньги из бюджета. Выдавать их, по мнению эксперта, стоит в виде ваучеров для льготных категорий граждан, и тратить эти средства можно будет только на покупку машины.
Любопытная деталь: Шапарин настаивает, что субсидия должна идти напрямую заводу-изготовителю, а не оседать в банке или у посредников. Так поддержка станет действительно адресной.
Вернуть программу утилизации – еще один шаг, который, как считают в союзе, давно назрел. Причем механизм простой: сдаешь старый автомобиль, получаешь сертификат и используешь его при покупке нового. Это, с одной стороны, убирает с дорог откровенный хлам, а с другой – подогревает спрос.
На цены, кстати, может повлиять и рост доли отечественных компонентов. Чем больше узлов и деталей производят внутри страны, тем ниже себестоимость и меньше зависимость от курса валют. Шапарин уверен, что это реальный рычаг для удешевления машин.
О том, какие автомобили выбирали россияне на протяжении двух десятилетий, «За рулем» уже рассказывал.
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