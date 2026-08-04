Как остановить старение автопарка в России? Предложения эксперта

Эксперт Антон Шапарин предложил идеи по снижению старения автопарка России

Средний возраст автомобилей в РФ достиг 15,5 года – такую цифру озвучивают в Национальном автомобильном союзе. Вице-президент организации Антон Шапарин рассказал, как переломить тренд и не дать автопарку окончательно состариться.

По сути, нужны прямые субсидии. Не кредитные программы, не скидочные акции дилеров – живые деньги из бюджета. Выдавать их, по мнению эксперта, стоит в виде ваучеров для льготных категорий граждан, и тратить эти средства можно будет только на покупку машины.

Любопытная деталь: Шапарин настаивает, что субсидия должна идти напрямую заводу-изготовителю, а не оседать в банке или у посредников. Так поддержка станет действительно адресной.

Вернуть программу утилизации – еще один шаг, который, как считают в союзе, давно назрел. Причем механизм простой: сдаешь старый автомобиль, получаешь сертификат и используешь его при покупке нового. Это, с одной стороны, убирает с дорог откровенный хлам, а с другой – подогревает спрос.

На цены, кстати, может повлиять и рост доли отечественных компонентов. Чем больше узлов и деталей производят внутри страны, тем ниже себестоимость и меньше зависимость от курса валют. Шапарин уверен, что это реальный рычаг для удешевления машин.

О том, какие автомобили выбирали россияне на протяжении двух десятилетий, «За рулем» уже рассказывал.

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