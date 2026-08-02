Бестселлеры–рекордсмены: самые популярные модели в РФ за последние 20 лет

Целиков: самой популярной моделью среди марок с миллионными тиражами стал Ford Focus

С 2007 года дилеры реализовали свыше 33 миллионов новых легковых машин.

Гендиректор « Автостата» Сергей Целиков подвел двадцатилетние итоги автомобильного рынка России и выяснил, какие модели внутри самых популярных брендов становились локомотивами продаж.

Абсолютным триумфатором среди «миллионников» стал Ford Focus: эта модель принесла марке 59,3% от общего объема реализации, разойдясь тиражом более 600 тысяч экземпляров.

В масс-сегменте также впечатляет корейская школа: KIA Rio и Hyundai Solaris обеспечили своим маркам около 40% выручки каждая. У Volkswagen Polo этот показатель и вовсе перевалил за 43%. Интересно, что у Lada, несмотря на огромные объемы в 7,4 млн машин, главная модель Granta заняла лишь четверть от всех продаж.

В премиальном лагере лидеры скромнее: у BMW и Mercedes главные хиты (X5 и E-класс) едва превышают 15% продаж. Зато у внедорожников UAZ Patriot результат ошеломляющий – 63,6%, а у Subaru Forester – почти 59%. Среди азиатских паркетников выделяются Haval Jolion (40%) и Mazda CX-5 (38%). Таким образом, за два десятилетия предпочтения россиян четко распределились между доступными седанами и надежными кроссоверами, причем в каждой линейке нашелся свой непревзойденный лидер.

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