Может ли автомобиль загореться на заправке в жару

Эксперт Родионов предупредил о рисках воспламенения паров бензина на АЗС в жару

Когда столбик термометра уходит за тридцать, обычная заправка превращается в куда более рискованное предприятие, чем многие привыкли думать. Вся соль – в законах физики.

Нагретое солнцем горючее в баке и топливных магистралях начинает интенсивнее испаряться, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов . Образующееся облако паров ищет выход через вентиляцию и горловину. Достаточно одной искры – будь то разряд статического электричества, открытое пламя или раскаленный узел – и смесь мгновенно вспыхнет. В реальности опасных факторов набирается прилично. Взять хотя бы привычку заправляться с заведенным двигателем или не выключать мощную электронику: чуть закоротит проводку или перегреется элемент выхлопной системы, и вот уже потенциальный источник воспламенения оказывается прямо рядом с парами бензина.

О роли статики вообще мало кто задумывается, а зря. Представьте: сухая летняя погода, на вас синтетическая футболка. Вы вылезаете из авто, чехол сиденья трется об одежду, и на теле накапливается заряд. Если сразу схватиться за заправочный пистолет, микроскопический разряд может стать той самой роковой искрой. Кстати, в США зафиксировали немало подобных случаев – возгорание происходило именно по вине статики. Чтобы не пополнить эту статистику, срабатывает очень простой алгоритм: перед тем как взяться за пистолет, дотроньтесь рукой до железа – кузова или самой колонки. Плюс забудьте про привычку сидеть в салоне во время заправки и уж точно не пользуйтесь телефоном или гаджетом у открытой горловины.

История из России с огненными ЧП

Отечественная хроника происшествий тоже полна суровых примеров. На Сахалине один водитель устроил пожар на АЗС, решив отмахнуться от насекомого прямо у горловины бака электронным «вейпом». Вспышка произошла моментально, и лишь чудом никто серьезно не пострадал. В Амурской области загорелась канистра с бензином, которую перевозили прямо в салоне, и пламя полыхнуло аккурат на территории станции. Еще более дикая ситуация сложилась в Ростовской области: из-за кустарной перекачки топлива шлангами без каких-либо предохранительных мер на стоянке выгорели дотла целых семь автомобилей. Все эти истории связывает одно обстоятельство – банальное несоблюдение техники безопасности.

Если трезво оценивать ситуацию, то для технически исправной машины и нормальной сетевой заправки риск самопроизвольного возгорания от жары практически стремится к нулю – при условии, что вы соблюдаете элементарные предосторожности. Опасность появляется там, где одновременно сходятся летний зной, обильное парообразование, пролив горючего на раскаленные детали, заведенный мотор, синтетика, электронные испарители и полное пренебрежение простейшими мерами защиты.

Отсюда и советы, которые спасут ваше имущество и здоровье. В самое пекло не оставляйте двигатель включенным при заправке, уберите подальше от горловины сигареты, зажигалки и «вейпы». Не храните без острой нужды канистры с бензином в багажнике или салоне. Перед тем как взяться за пистолет, коснитесь голого металла кузова, чтобы разрядиться.

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