В России могут начать штрафовать водителей с помощью беспилотников

«Ъ»: беспилотники могут начать выписывать штрафы за нарушения ПДД в России

Беспилотники в России вскоре могут взяться за работу, которую до сих пор выполняли исключительно люди-инспекторы. Производители систем фиксации нарушений из ассоциации «ОКО» направили в Правительство письмо с инициативой дать дронам право автоматически выписывать штрафы водителям. Речь, как пишет «Коммерсантъ», идет в том числе о наказаниях за выезд на встречную полосу или езду по обочине.

Сейчас картинка с неба, конечно, может стать частью доказательной базы. Вот только чтобы наказать водителя рублем, инспектор обязан остановить машину прямо на месте нарушения и вручить протокол лично в руки. «ОКО» предлагает это препятствие убрать через изменения в закон «Об автодорогах», постановление Правительства и приказ МВД.

По сути, ассоциация предлагает перевести дроны в режим работы обычных стационарных камер, которые фиксируют нарушение и просто отправляют «письмо счастья» по почте. Кабмин, получив документ, перенаправил его в Минтранс и МВД. В Минтрансе «Ъ» сказали, что получили письмо, отметив, что позиция министерства будет направлена в МВД. В МВД на запрос «Ъ» не ответили.

Технически отрасль к этому уже готова. Как утверждают в ассоциации, отечественные разработчики создали беспилотники, способные работать полностью автономно. Проблема упирается исключительно в правовую базу.

А о том, законны ли модные плоские светофоры, которые плохо видно днем, «За рулем» уже разбирался.

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