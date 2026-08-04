Как топливный кризис повлиял на продажи автомобилей

Эксперты Шапринский и Иванов назвали главные тренды авторынка в июле

Авторынок в июле столкнулся с целым клубком разнонаправленных факторов, которые диктовали настроение покупателям. Сезон массовых отпусков, традиционное летнее затишье, дороговизна заемных денег и скачки валют – все это сдерживало активность, уверен Николай Иванов, директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф».

В беседе с агентством « Автостат» он добавил, что к этому набору примешалась и волатильность со скидками: на ряд моделей, пользующихся стабильным спросом, размер бонусов ощутимо урезали. Параллельно возникли перебои с топливом, хотя открыто говорить о заметном провале в продажах из-за бензинового кризиса не приходится. Влияние этого события, по прогнозам, останется довольно ограниченным.

Зато в моменте случился перекос интереса в сторону гибридов – покупатели чутко среагировали на нестабильность с горючим. Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика», подтверждает, что отпускной сезон традиционно давит на июльские цифры, даже когда государство и автопроизводители продолжают вливать деньги в программы поддержки.

Впрочем, одним лишь отдыхом пассивность клиентов не объяснить. «Ситуация с топливом и внешние вызовы стали дополнительными факторами, сдерживающими рост продаж. Снижение ключевой ставки не позволило усилить спрос в текущих условиях, но, как правило, данная мера имеет отложенный спрос от трех недель до месяца. Из положительного – на фоне топливных колебаний сегмент гибридов и электрокаров в июле продолжил рост», – комментирует Александр Шапринский.

Яркий пример переключения фокуса привел Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом». Наличие проблем с бензином и дизелем буквально заставило людей по-новому взглянуть на электрический транспорт. Дошло до того, что одному крупному дилеру удалось распродать электромобили, пылившиеся на стоянке без движения более четырехсот дней. На деле это зеркало потребительских страхов: едва возникает топливная неопределенность, взгляды тут же обращаются к розетке.

Между тем июнь был куда бодрее за счет корпоративного сегмента – все торопились закрыть сделки до окончания квартала. Июльская пауза выглядит вполне естественной. Ждать всплеска продаж стоит только с наступлением осени, когда желание обновить машину возвращается вместе с деловой активностью. «В июне было достаточно много корпоративных сделок, которые стремились закрыть и продавцы, и покупатели. Все-таки конец квартала влияет на скорость принятия решений. В июле у многих клиентов немного другие заботы – отпуск, каникулы детей и т.д., поэтому ждем осени, когда придет время покупать автомобили», – резюмирует Андрей Ольховский.

О том, что электромобиль Voyah Free стал самым популярным в премиум-сегменте, «За рулем» сообщал ранее.

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