Как взыскать ущерб за ДТП с водителя без ОСАГО

Эксперт Головкин: при отсутствии у виновника ДТП ОСАГО нужен максимум улик

Даже если у виновника аварии полис ОСАГО недействителен или его вовсе нет, потерпевший все равно может получить компенсацию за причиненный ему ущерб. Для взыскания ущерба нужно собрать максимум доказательств, рассказал директор по развитию страхового бизнеса в «Сравни» Владислав Головкин.

По словам эксперта, начать стоит с вызова ГАИ и фиксации данных из водительского удостоверения виновника ДТП.

«Если у виновника дорожно-транспортного происшествия есть полис ОСАГО, ущерб потерпевшему возмещает его страховая компания. Но если полиса нет, пострадавшему приходится самостоятельно добиваться компенсации. После столкновения важно правильно оформить происшествие и собрать максимум доказательств, которые могут понадобиться при взыскании. Для этого необходимо вызвать сотрудников ГАИ, получить документы о ДТП, сфотографировать данные виновника: свидетельство о регистрации и водительское удостоверение», – советует Головкин. БРЕНД ГОДА «ЗА РУЛЕМ» Премия потребительского доверия проводится ежегодно. Миссия премии – помочь потребителю в выборе товара. ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИХ Если же у виновника аварии есть ОСАГО, то нужно проверить, действителен ли полис. Это делается на сайте НСИС. Не лишним будет зафиксировать на фото и видео место аварии, расположение машин на дороге, дорожные знаки и все повреждения. «Потерпевшему виновник должен оплатить стоимость ремонта автомобиля, расходы на эвакуацию, хранение машины, проведение независимой экспертизы и другие подтвержденные затраты, связанные с ДТП. Даже если он признает свою вину и обещает оплатить работы, договоренности лучше зафиксировать письменно. Желательно указать в расписке дату и место происшествия, данные участников, обязательство виновника возместить ущерб, сумму (если она уже определена) либо порядок ее определения, а также сроки выплаты. Документ должны подписать обе стороны», – рассказал эксперт. Также он порекомендовал провести оценку ущерба машины после ДТП прежде, чем приступать к ее ремонту. Если чинить машину до осмотра, то потом будет сложнее установить истинный объем повреждений.

А о том, кто возместит ущерб, если машину повредил робот-доставщик, «За рулем» ранее рассказал.

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