Робот-доставщик поцарапал вашу машину и скрылся. Кто заплатит?

Юрист Шушминцева: наезд робота–доставщика на припаркованное авто не является ДТП

В соцсетях завирусилось видео, где робот-доставщик задевает стоящую у жилого дома легковушку и тут же ретируется. Случай этот, кстати, для Москвы, Петербурга, Мурина и Казани вообще первый за всю историю использования таких аппаратов. А вот курьеры на электросамокатах и велосипедах бьют чужой транспорт куда чаще.

Называть эту историю дорожно-транспортным происшествием в юридическом смысле нельзя. Адвокат Ольга Шушминцева расставила точки над i: у инцидента попросту отсутствуют ключевые признаки ДТП. Машина была припаркована, то есть не участвовала в движении, а робот по своим техническим параметрам де-юре никак не тянет на транспортное средство.

По сути, перед нами банальная порча имущества. Вмятина или царапина на кузове – это не повод вызывать ГИБДД и оформлять аварию. Зато возникает резонный вопрос: кто компенсирует ущерб? Ответ прост – собственник железного курьера. Именно на компанию ложится ответственность за все форс-мажоры.

Адвокат уточнила, что по факту небольшой робот-доставщик представляет собой беспилотное наземное устройство, созданное для перевозки товара от склада до клиента. Управляется эта штука автоматикой, а автоматика, как известно, может глючить. В судебной практике, кстати, уже есть похожие прецеденты с участием автомобилей, оснащенных адаптивным круиз-контролем.

Работа автоматики не снимает вины с человека

Машины, бывало, не замечали препятствие на трассе, что приводило к авариям, в том числе с летальным исходом. Однако суды в таких делах исходят из довольно жесткой логики: водитель обязан постоянно контролировать процесс. Перекладывать все на автопилот, особенно за пределами специальных экспериментальных зон, недопустимо, поэтому и отвечать приходится человеку за рулем.

Тот же принцип работает и с роботами-доставщиками. Да, юридически они не автомобили, но и сбои в программе – это не форс-мажор, а зона риска владельца. Так что если робот при развороте черкнет бампер и уедет по тротуару, это классическая история про повреждение чужого имущества, где за ущерб отвечает собственник, а не автоматика.

Ранее «За рулем» рассказывал об опасности, которую таит обычная пластиковая бутылка в салоне.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!