Продажи новых машин этой японской марки выросли вдвое

Продажи новых автомобилей Toyota в России выросли в 2 раза

Мировые продажи Toyota в первом полугодии 2026 года составили 5 362 598 единиц, следует из данных GlobalData. По отношению к первой половине прошлого года аналитики фиксируют снижение на 2,3%, рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

При этом в самой Японии продажи Toyota выросли на 5,3% до 1 085 752 единиц, a вот зарубежные продажи упали на 4,1% до 4 276 846 единиц .

Основное падение продаж Toyota зафиксировала в Китае (-17%). При этом на северо-американском рынке наблюдается символический рост (в пределах 1%). Стабильные продажи показывает Toyota и в Европе. А вот поставки в Латинскую Америку сократились на 5,8%.



По данным «Автостат» в России за первые 6 месяцев было зарегистрировано 16648 новых автомобилей Toyota. Это на 103% больше, чем в январе-июне прошлого года (8187 шт).

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