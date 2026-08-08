Гигантский «зверь» от BYD: флагман Ti9 бросит вызов премиум-сегменту

5,3-метровый внедорожник от BYD — на подходе: Ti9 готов повторить успех бестселлера Ti7

Бренд Fang Cheng Bao изначально был создан в Китае как бренд внедорожников, призванный стать ответом BYD на модель Tank от GWM. Но чтобы нарастить продажи, он сделал ставку на более массовые паркетники с несущим кузовом, и это сработало.

Кроссовер Ti7 разошелся тиражом более 94 тысяч экземпляров только за первое полугодие 2026 года, став настоящим хитом. Теперь на горизонте его старший брат, полноразмерный флагман Ti9, который должен закрепить успех.

Новинку, чья длина превышает 5,3 метра при колесной базе 3,1 метра, уже заметили на дорожных тестах в Китае.

Внешность у Ti9 внушительная: короткие свесы, огромные колесные диски, электроприводные подножки и модный полускрытый механизм дверей. На крыше красуется лидарный датчик, а на корме расположился массивный спойлер.

В салоне, судя по шпионским снимкам, минимализм: огромный центральный планшет соседствует с жидкокристаллической приборкой, а селектор коробки передач спрятан за четырехспицевым рулем.

BYD Ti9

Официальных технических подробностей пока нет, но инсайдеры предполагают, что Ti9 унаследует силовые установки от младшего собрата. Это означает, что в гамме будут как подключаемые гибриды (PHEV) с 1,5-литровым турбомотором и парой электродвигателей общей мощностью 483 силы, так и полностью электрические версии (BEV) с отдачей почти в 700 л.с. При этом в документах Министерства промышленности Китая фигурирует запас хода до 900 км, что делает модель универсалом как для города, так и для дальних путешествий.

BYD Ti9

Интересно, что сам бренд Fang Cheng Bao остается локальным, а для международных рынков модели перелицовываются под BYD и Denza. Ожидается, что после премьеры в Китае этот гигант также появится на глобальной арене под именем BYD Ti9.

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