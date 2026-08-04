С чем связан рост российского авторынка в июле

Эксперт Иванов назвал главные факторы, которые будут влиять на рынок новых машин

Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов прокомментировал итоги продаж машин в РФ в июле 2026 года.

По данным Минпромторга, в июле 2026 года рынок новых автомобилей (до трех лет) составил 134 970 шт., что лишь на 0,3% превышает показатель июля прошлого года (134 550 шт.). При этом в январе – июле 2026 года в России реализовано 815 106 новых автомобилей (до трех лет), что на 10% больше результата января – июля 2025 года.

Июльский результат выглядит сильнее осторожных ожиданий, отмечает эксперт. Основной рост обеспечивают именно легковые автомобили, а также локализованная продукция: продажи новых ТС, произведенных в России, выросли на 26,5%. При этом говорить о резком развороте рынка к росту преждевременно, считает Иванов. Рост к прошлому году во многом связан с более низкой базой первой половины 2025 года, тогда как база второго полугодия прошлого года уже была сильнее. Поэтому дальше годовая динамика может выглядеть более сдержанной.

Вообще картина по электрифицированному транспорту выглядит гораздо ярче. Продажи гибридов и электромобилей за семь месяцев взлетели на 94,7%, достигнув 70,2 тыс. штук, а их доля вплотную приблизилась к 9% всего рынка. Основной аппетит покупателей по-прежнему направлен на гибридные версии: они дают технологичность и экономию топлива, но при этом не привязывают человека намертво к зарядной станции.

Что будет влиять на расстановку сил во второй половине года? Да все те же вещи: скачки валют, ценовая политика дистрибьюторов, доступность машин у дилеров, размер скидок и, конечно, стоимость заемных денег. Кстати, даже с учетом снижения ключевой ставки до 14% кредит для покупателя все еще остается дорогим удовольствием, способным отпугнуть от спонтанной покупки. Едва ли это решение регулятора вызовет мгновенный всплеск активности.

Базовый прогноз на 2026 год по рынку новых легковых авто сохраняется на отметке в 1,3 млн единиц. Сейчас процесс выглядит не как резкий скачок вверх, а как управляемая стабилизация – медленное, но контролируемое восстановление после провального начала прошлого года.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о том, кто из автопроизводителей поднял или снизил цены в июле.

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