Россиянам напомнили о неочевидных способах потратить материнский капитал

Поздняков: маткапитал разрешили тратить на автошколы и занятия с репетиторами

Казалось бы, материнский капитал у многих ассоциируется исключительно с ипотекой или покупкой жилья. В реальности все интереснее – одно из самых гибких направлений для трат связано с образованием, и сюда входят совсем не очевидные опции.

Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков подробно разъяснил, что семейные деньги можно потратить на обучение вождению. Причем неважно, на кого именно из детей оформляли сертификат – финансирование допустимо для любого ребенка в семье.

Правда, и тут не обошлось без важной оговорки: у автошколы обязательно должна быть лицензия на образовательную деятельность. Да и возрастные рамки никто не отменял – по словам Позднякова, ученику должно быть от 16 до 25 лет.

Обучение и кружки

Вообще список доступных занятий выходит далеко за пределы водительской практики. Маткапиталом разрешено оплачивать дополнительное образование, начиная от спортивных секций и уроков творчества и заканчивая занятиями с репетиторами либо полноценными обучающими программами на онлайн-платформах. Кстати, курсы иностранных языков сюда тоже вписываются.

Механизм тот же, что и с автошколой.

«Аналогично обучению в автошколе, маткапитал можно направить, только если у организации или индивидуального предпринимателя есть лицензия на образовательную деятельность», – предупредил специалист.

Оплата общежития и нюансы аренды

Отдельно эксперт коснулся бытовых вопросов студенческой жизни. Средствами маткапитала можно закрыть счет за общежитие, предоставляемое учебным заведением, или оплатить жилищно-коммунальные услуги для учащегося. А вот снять квартиру на эти деньги не выйдет никак – Поздняков подчеркнул, что компенсировать можно только проживание в общежитии, выделенном образовательной организацией, вариант с коммерческой арендой здесь не работает.

Напомним, что помимо улучшения жилищных условий, детского образования и накопительной пенсии матери, у российских семей остается еще одна законная возможность распорядиться капиталом – оформить ежемесячные денежные выплаты.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о том, как в России могут начать штрафовать водителей с помощью беспилотников.

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