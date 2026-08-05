На миллион дешевле известных «китайцев»: Надежный «японец» появился в России

Suzuki S-Presso 2025 года поступил в продажу в РФ с ценой от 1,6 млн рублей

Suzuki S-Presso – очередной пример того, как бюджетный автомобиль пробирается на российский рынок в обход привычных каналов. Машина прибыла прямиком из ОАЭ, где ее ценник укладывается примерно в 700 тысяч рублей при пересчете местной валюты. Добравшись до отечественных классифайдов, минимальная планка взлетает до 1,6 миллиона.

Suzuki S-Presso

Сам производитель, конечно, именует детище не иначе как мини-кроссовером. В пользу такой классификации говорит клиренс в 180 миллиметров и дизайн с претензией на внедорожную брутальность. Хотя, если смотреть по документам, это скорее приподнятый хэтчбек A-класса. Габариты тут весьма скромные: чуть больше трех с половиной метров в длину при колесной базе 2380 мм.

Самый демократичный вариант обнаружился во Владивостоке. Там дилеры просят 1 545 000 рублей, обещая доставить авто под заказ. За эту сумму покупатель получит кондиционер, мультируль, медиасистему с цветным экраном, подогреваемые зеркала, 12-вольтовую розетку и литые диски диаметром 14 дюймов. Для сравнения: базовая LADA Vesta сейчас стартует с отметки 1 631 000, то есть выходит даже чуть дороже.

Вообще, приморские продавцы явно задают тон. Еще одна местная компания готова пригнать S-Presso за 1,7 млн – по оснащению все то же самое, различия сводятся к цвету кузова.

Suzuki S-Presso

Столичные предложения ощутимо выше: московский вариант «под заказ» обойдется минимум в 1 745 000 рублей. Абсолютный же максимум замечен в Ростове-на-Дону – тут машину, которую можно забрать сразу, оценили в 1 850 000. Впрочем, даже в дорогой версии внутри не густо, однако необходимый минимум на месте: уже знакомый мультируль, сенсорный дисплей мультимедиа и кондиционер.

Примечательно, что на фоне китайских соперников S-Presso выглядит откровенным эконом-вариантом. Прямые аналоги из КНР ушли далеко вперед по прайсу: Omoda C5 предлагают минимум за 2 349 000, Geely Cityray требует уже 2 849 990, а Changan CS35 Max без скидок и вовсе приближается к 2,6 миллиона. По сути, переплата за «китайцев» составляет около миллиона, а то и больше.

Техническая начинка у всех поставленных в Россию экземпляров унифицирована. Под капотом обосновался литровый атмосферный мотор серии K10 – он развивает 67 лошадиных сил и оснащен цепным приводом ГРМ. Двигатель этот не новый, его уже больше десяти лет ставят на Alto, Wagon R и Celerio. В пару ему отрядили роботизированную коробку AGS с электрогидравлическим актуатором.

К слову, марка Suzuki сейчас переживает всплеск популярности на местном рынке. По итогам первых месяцев 2026 года она вошла в топ самых востребованных японских брендов, хотя почти каждый десятый ввезенный автомобиль имел правый руль.

А ближе к лету дилеры наладили поставки еще одной модели – семиместного компактвэна Ertiga. Его позиционируют как доступный семейный транспорт для стран Азии, Африки и Ближнего Востока, но теперь он доступен и у нас.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о популярном японском кроссовере, доступном за 2 млн рублей.

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