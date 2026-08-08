Сплошной адреналин: психолог раскрыла мотивы лихачей на дорогах

Варвара Ликунова: Лихачу важно не скорее доехать, а получить острые ощущения

Кризисный психолог Варвара Ликунова в беседе с «Лентой.ру» развенчала популярный миф о том, что лихачи на дорогах – это исключительно агрессивные или безответственные люди. По словам эксперта, за частым превышением скорости стоят глубинные психологические механизмы, а вовсе не желание быстрее добраться из пункта А в пункт Б.

Специалист объясняет, что автомобиль кардинально меняет восприятие человека: железный корпус создает иллюзию полной защищенности и всемогущества. Водителю кажется, что он держит все под контролем, а мозг любит это чувство.

Корень проблемы лежит в потребности в ярких эмоциях. Есть категория людей, которым жизненно необходим высокий уровень впечатлений, чтобы бороться с рутиной. Для них нажатие на педаль газа – простейший способ за считаные секунды получить мощный выброс дофамина и адреналина, ощутить свободу.

Нередко лихачество становится своеобразным бегством от реальности. После тяжелого рабочего дня или семейной ссоры разгон помогает человеку оставить переживания позади. Пока стрелка спидометра поднимается вверх, кажется, что проблемы теряют свою силу, а водитель обретает уверенность.

Скорость нередко используется как способ взять жизнь под контроль. Когда вокруг слишком много неопределенности, управление автомобилем дает почти мгновенную иллюзию власти над ситуацией. При этом мозг обманывает нас, убеждая, что все неприятные случайности происходят с другими. Лихачи прекрасно осознают риск, но в конкретный момент эмоции перевешивают голос разума.

Как подытожила Варвара Ликунова, самый главный парадокс заключается в том, что большинство любителей погонять едут вовсе не в конкретную точку на карте, а за острым ощущением. И трагедия этой погони за эмоциями в том, что цена этих ярких мгновений иногда становится непомерно высокой не только для самого гонщика, но и для ни в чем не повинных людей, оказавшихся с ним на одной дороге.

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