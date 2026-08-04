Они вели четыре часа, но за круг до финиша всё потеряли: исход главной битвы REC

Экипаж YADRO Motorsport выиграл абсолютный зачет REC на Moscow Raceway 1 августа

Четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway превратился в настоящий инженерный триллер. При температуре под 35 градусов механика и электроника решали буквально всё.

Сгорел предохранитель или клапан гидроусилителя перестал держать давление – и гонка твоя, считай, закончена. По сути, именно так и вышло на этот раз.

Экипаж Сергея Столярова и Ивана Чубарова из YADRO Motorsport финишировал первым в абсолюте, хотя на старте их «Мерседес» под номером 16 стоял лишь четвертым. Впереди расположились сразу три прототипа класса CN Pro. Победить в этой компании суперкару помогла та самая «живучесть», которой прототипам как раз и не хватило до финиша.

Сергей Столяров и Иван Чубаров (YADRO Motorsport №16)

В квалификации тон задавали совсем другие. Мухин и Ефросинин из команды «Про Моторспорт» оформили поул – причём уже четвертый раз подряд. Их техника разрывала пелотон, но марафон длиной в четыре часа предъявляет иные требования. Длинная дистанция стала для подвески и гидравлики серьезным испытанием, и вот тут-то кузовной GT Pro оказался в выигрыше.

Как уходила победа у фаворитов

Главная драма развернулась даже не на последних кругах, а гораздо раньше. Уже в первом часу замер на трассе «канареечный» прототип лидеров. Электронный сбой, казалось, похоронил все шансы. Георгий Ефросинин, правда, смог реанимировать мотор и продолжить движение – но минус два круга на табло стали слишком дорогой ценой.

Зато следующая поломка перевернула весь расклад. TEAMGARIS на машине №29 спокойно контролировала гонку более трех часов подряд. До финиша оставалось меньше часа, когда у Константина Терещенко внезапно отказал гидроусилитель руля. Крутить тяжеленную баранку на прототипе в такую духоту – это уже не пилотирование, а выживание. Темп упал, и YADRO Motorsport вышли вперед, финишировав первыми в абсолюте.

А что с таблицей чемпионата?

Пока YADRO Motorsport забирала зрелищную победу, главные стратеги сезона тихо и методично собирали очки. Экипаж CapitalRT (Денис Ременяко и Михаил Алешин) получил прокол колеса еще на старте, но к финишу добрался вторым в классе GT Pro. С учётом схода TEAMGARIS из-за проблем с гидравликой, позиции лидеров общего зачета стали практически неуязвимыми. Выигрыш Столярова и Чубарова – момент яркий, но в борьбе за титул он, скорее всего, уже не сыграет.

Между прочим, гонка запомнилась не только авариями и тактикой. Впереди пелотона пускали реплики «Руссо-Балта» и «Блитцен-Бенца» – те самые машины, что мелькали в ленте «Битва моторов». За их рулем «вживались в роль гонщиков» звёзды кино.

Реплика «Руссо-Балт» Юра Борисов и Иван Янковский

А на трассу во второй раз за этап выкатился новый российский прототип «Фантом» из класса CN. Болид, собранный на 90% из отечественных компонентов, пока только наматывает тестовые круги. В общем-то, наблюдать за его прогрессом стоит отдельно.

Российский прототип «Фантом» в классе CN Российский прототип «Фантом» в классе CN

Обстановка по другим классам

В GT4 второй уикенд подряд празднует успех «второй» экипаж YADRO Motorsport на авто с номером 97. Денис Помогалов и ветеран Виктор Шайтар провели гонку безупречно, выжав максимум из графика пит-стопов.

YADRO Motorsport №97 (Виктор Шайтар / Денис Помогалов) | ИСКРА Моторспорт №93 (Сергей Валуйских / Борис Шульмейстер)

Класс TCE, где тон задают туринговые машины, и вовсе преподнес сюрприз на последних минутах. Быстрейший экипаж SU RT на «Купре» под номером 86 (Алексей Басов и Амет Меметов) встал намертво за несколько кругов до клетчатого флага. Победа ушла к GNV Kamenskiy Racing. Илья Каменский и Николай Сущев на машине №91 не упустили подарок судьбы.

Народный класс GT Light тоже не остался без сюжета. Роман Смоляков и Евгений Магидович из Sportcar Racing Team после досадного схода в Питере снова забрались на верхнюю ступеньку. Позади них финишировал экипаж на нестандартном купе BMW Z4 – Мануйлов и Димитрадзе из 82 RT. В зачете Stock Car первенствовали Смирнов и Косарев, выступавшие на Мазде под номером 53.

82 RT №82 (Роман Майнулов / Вахтанг Димитрадзе) Mazda High Power №53 (Валерий Смирнов / Артём Косарев)

Сезон сейчас уходит на паузу до октября. Финал пройдет тут же, на «Москоу Рейсвей», и легендарная марафонская дистанция «500 верст МРВ» станет настоящей проверкой для нервов и техники. С учётом того, как регулярно в этом году сдаётся гидравлика и отказывает электроника, ключевой вопрос уже не «кто быстрее?», а «кто вообще доедет?».