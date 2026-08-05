Лестничная рама и семь режимов движения: подробности о новом Mitsubishi Pajero

Mitsubishi рассказала о раме и системе полного привода S-AWC нового Pajero

Полноценная премьера нового Mitsubishi Pajero состоится уже 2 сентября 2026 года – до этого момента компания продолжает подогревать интерес тизерами.

В свежей публикации японцы рассекретили лестничную раму и ходовую часть будущего соперника Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol. По сути, перед нами выверенный подход: шасси позаимствовано у пикапа Triton, но инженеры серьезно его адаптировали.

Mitsubishi Pajero

Задача стояла так – свести к минимуму лишнюю тряску и раскачку кузова там, где асфальт заканчивается. В компании прямо говорят: раму проектировали ради «высокой устойчивости на дороге» и подавления «нежелательных движений кузова и вибраций на неровных дорогах». Приоритет – чтобы в дальней дороге водитель и пассажиры уставали как можно меньше. Именно за это всегда ценили старые Pajero, и теперь планку хотят удержать.

Mitsubishi Pajero

Система полного привода и ездовые режимы

Базой для новой модели выступает уже обкатанная технология Super-All Wheel Control (S-AWC). Она знакома по топовым комплектациям того же Triton. Водитель сможет выбирать между задним приводом, полным приводом, блокировкой межосевого дифференциала и пониженной передачей.

Mitsubishi Pajero

Причем электроника не просто переключает раздачу – она адаптирует поведение машины под конкретную поверхность. На выбор дается семь предустановленных профилей: Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand и Rock. На деле это значит, что можно смело съезжать с трассы на песок или месить грязь, не забивая голову настройками.

Вообще, нынешнее изображение – лишь часть большой маркетинговой кампании с таймером на специальном лендинге. Ранее публике уже успели показать экстерьер с брутальным силуэтом и Т-образной светодиодной оптикой, а также салон с цифровой приборкой, стилизованной под классические Pajero. Плюс прошел закрытый показ для узкого круга клиентов. Кстати, в Северной Америке и ряде других стран машина будет продаваться под старым добрым именем Montero.

О том, почему полный привод снова в тренде, «За рулем» подробно рассказал в недавнем материале.

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