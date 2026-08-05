За что можно получить штраф, подавая сигналы фарами: объяснения экспертов

Эксперты объяснили, как дорожный этикет с сигналами светотехникой приводит к штрафам

Привычный язык дороги, на котором водители общаются с помощью фар и стоп-сигналов, становится предметом пристального внимания экспертов. В беседе с Pravda.Ru специалисты разъяснили, где проходит грань между дорожным этикетом и нарушением ПДД, которое грозит проблемами с законом и техникой.

Короткое мигание стоп-огнями, возникающее от легкого касания педали тормоза, пришло из профессиональных гонок. Спортсмены так предупреждали о резком замедлении при плохой видимости. На обычной трассе этот же жест просит едущего сзади парня увеличить дистанцию, если он подобрался вплотную.

«Частые касания педали тормоза – это эффективный метод предупреждения. Он понятен другим водителям и позволяет избежать резкого торможения, которое чревато закипанием тормозной жидкости из-за перегрева системы», – объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Кстати, есть и световые приемы. Ночью на неосвещенных трассах многие используют задние противотуманные фонари для «ответки» тому, кто забыл переключиться с дальнего света. Фонари в этом случае говорят: твои фары слепят, сбавь обороты.

Юридическая ловушка для предупредительных сигналов

Правда, за этим кроется юридическая ловушка. Инспектор может решить, что водитель включает огни нештатно, и трактовать это как установку запрещенных стробоскопов или использование несертифицированного оборудования. Доказать, что ты просто предупреждал об опасности, будет непросто.

«Водители часто забывают, что любая модификация фар или их неправильное применение чревато административной ответственностью. Нужно четко понимать грань между этикетом и нарушением правил безопасности движения», – подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев.

Помимо рисков получить протокол, стоит задуматься и о железе. Чрезмерное мигание – лишняя нагрузка на генератор, а современные авто требуют бережной эксплуатации электросистем.

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