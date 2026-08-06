«Японка» за полмиллиона: честный полный привод и живучая конструкция без капризов

Эксперт Зиновьев: Suzuki Grand Vitara II — надежная машина с добротными моторами

Рынок подержанных внедорожников в бюджетном сегменте бедноват: за 500 тысяч рублей чаще всего предлагают либо капитально уставший премиум, либо беспомощный на бездорожье паркетник с электронной имитацией блокировок.

Однако, как показывает практика, среди этого разнообразия встречаются настоящие «жемчужины», способные удивить своей выносливостью.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев выделил одну модель, которая за эти деньги предлагает по-настоящему честную конструкцию и при этом не требует ежемесячного посещения сервисов – это Suzuki Grand Vitara второго поколения.

Пятидверную Витару чаще покупали для городской эксплуатации, совершенно не задумываясь о типе привода и внедорожных талантах. А значит, значительная часть таких машин провела свою жизнь на асфальте, не нагружая трансмиссию.

За 500 тысяч рублей при удачном стечении обстоятельств можно отыскать экземпляры с пробегом менее 200 тыс. км, выпущенные примерно восемнадцать-двадцать лет назад.

Suzuki Grand Vitara II

Встречаются и короткобазные трехдверки, которые и того дешевле – из-за полуметра урезанной длины и крошечного багажника на 137 л, но основной интерес представляют все же более практичные пятидверные версии.

Привод – жесткий полный, есть блокировка межосевого диффа и понижайка. Клиренс – 200 мм. В пару к двигателю ставили либо гидроавтомат, либо МКП.

Надежность Витары на высоте: моторы надежные, автомат практически неубиваемый. Нюансы по кузову и электрике есть, но к полному приводу они не относятся – ходит он до 250 тыс. км без критических вмешательств. Если не считать вечной проблемы с сальником раздатки.

Suzuki Grand Vitara II

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– При выборе смотреть надо, прежде всего, на раздатку и передний редуктор: сильные течи – очень плохой знак. Шум в заднем редукторе обычно издают изношенные подшипники. Темпы износа крестовин, подвесного подшипника, шлицевых соединений прямо зависят от объемов пройденного бездорожья.

Если ездили только по асфальту, не напрягая железо нагрузками, все агрегаты к 200 тысячам км могут быть в неплохом состоянии.

О других «честных» внедорожниках, которые еще остались на вторичке, читайте тут.

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