Полный привод за полмиллиона: что реально ездит и не ломается

Эксперт Зиновьев перечислил надежные внедорожники за 500 тысяч рублей

Ломается многое и у всех, но цены на запчасти сильно различаются.

Машин с честным полным приводом на вторичном рынке вообще не так много. Среди иномарок давно доминируют «паркетники», где вторую ось по своему разумению подключает электроника через нежную муфту. С серьезным бездорожьем такая схема не справляется. Нужен постоянный полный привод или подключаемый вручную «железный» Part Time.

Land Rover Defender – один из лучших по балансу надежности, живучести и внедорожных качеств. Но за 500 тысяч рублей доступны только очень старые и умирающие экземпляры.

Из чего выбирать?

Выбор, таким образом, невелик сам по себе. А ограничение бюджета в полмиллиона рублей делает задачу еще более сложной. В частности, выпадает Land Rover Defender 110 с исключительно живучей трансмиссией – за более-менее живые машины 20-25 лет просят около миллиона. Еще дороже (и при этом не моложе!) Toyota Land Cruiser 70.

Что остается? Естественно, обе Нивы – самый доступный товар, причем 500 тысяч рублей хватит на ухоженные машины 8-10 лет и с пробегами до 100 тысяч км. Остается еще УАЗ Патриот с пробегами вдвое больше. Остаются ранние «корейцы» — те, у которых полный привод был еще правильным. Остается Mitsubishi Pajero – лет 25-30 и с неопределимым пробегом. Subaru Forester – первый или второй (до 2007 года), но с пробегом свыше 300 тысяч км.

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Из того, чего на вторичке сравнительно много, отметим еще Great Wall Hover – не моложе 2009 года, наверняка ржавеющий и только с механической коробкой. А также неоднозначный SsangYong Kyron, у которого сложные и дорогие в обслуживании мерседесовские моторы, а Part Time не лучшим образом переносит высокие нагрузки.

За 500 тысяч рублей невозможно найти юную и незаезженную иномарку. Даже трехдверный Suzuki Jimny с 80-сильным мотором будет сильно немолодой. И, разумеется, машины с правильным полным приводом многие владельцы покупали для использования по назначению, что отразится на состоянии различных узлов.

Разберем несколько примеров машин с пробегами: что у них хорошо, что плохо, на что обратить внимание.

Chevrolet Niva

Сегодня эта модель называется Lada Niva Travel, но до ухода GM из России выпускалась под маркой Chevrolet. В среднем дороже классической Нивы ВАЗ-2121, в основном за счет преимущества по комфорту. Основные достоинства: досконально изученная конструкция, высокая ремонтопригодность, доступность запчастей. Недостатки: маленький багажник, обилие мелких неисправностей.

Малая масса позволяет многие препятствия преодолевать ходом, но и «ползает» Niva тоже хорошо – хотя это во многом зависит от рисунка протектора шин.

Постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Клиренс 200 мм. Коробка передач только механическая.

Состояние компонентов полного привода на момент покупки особого значения не имеет. Все равно он требует постоянных ревизий. После 50 тысяч км текут сальники заднего моста и раздатки, изнашиваются подшипники задних полуосей. После 100 тысяч начинает выть редуктор переднего моста, люфтят и стучат шлицевые соединения. Штатные сапуны редукторов в глубоких лужах черпают воду, которая портит масло. На многих машинах хозяева вывели сапуны наверх, а завод решил проблему только на поздних модификациях.

Помимо всего этого, следить придется и за многим другим: например, ступичные подшипники требуют регулировки и смазки, а менять их надо каждые 50-80 тысяч км, заодно и шаровые. Подвеска вообще не очень стойкая.

Все это Ниве прощают за цену, простоту и всепролазность. Жить с ней можно, особенно при навыках слесарного ремонта. А по каждому поводу ездить в сервис – на рыбалку времени не останется.

Kia Sportage

Выпускали до 2006 года – стало быть, машин моложе 20 лет не найти. При этом еще попадаются экземпляры с заявленными пробегами менее 200 тысяч км. Правда, неизвестно, на какие дороги пришлись эти пробеги.

В те годы Sportage служил очевидным заменителем Нивы для тех, кто хотел иномарку. Будучи откровенно бюджетным, выдающегося комфорта при зависимой задней подвеске не предлагал, но был заметно надежнее.

В первом поколении – рамный компактный внедорожник с жестко подключаемым передним мостом и двухступенчатой раздаткой. Клиренс 210 мм. КПП – механика или гидроавтомат.

Слабое место трансмиссии – муфта подключения переднего моста. Применяли три разных варианта – механический и два автоматических, позволяющих включать 4х4 без остановки, на ходу. Автоматические менее долговечны (особенно вакуумные) и требуют замены, по сути, каждые 70-100 тысяч км. Правда, на многих Спортиджах они уже заменены «ручными» — это надо проверять.

Полезно также изучить состояние рамы – изначально она скверно защищена, ржавеет быстро, качество металла у ранних «корейцев» так себе. К 20 годам бывает, что рамы частично уже и нет. Восстановлению она условно поддается, но это морока и недешево.

И да – подвеска Спортиджа конструктивно не рассчитана на суровое бездорожье. Если гонять его по буеракам без ограничений, то заниматься придется еще и ею. Одна радость – запчасти сравнительно недороги.

Suzuki Grand Vitara (II поколение)

Как ни странно, Vitara на вторичке стоит примерно как Jimny. Вероятно, потому, что продавалась намного обильнее и предложений в пять раз больше. Причем пятидверную Витару чаще покупали не для покорения целины, а для городской эксплуатации, не задумываясь о типе привода. За 500 тысяч рублей, если повезет, можно отыскать машины с пробегом менее 200 тысяч км, в возрасте 18-20 лет. Встречаются и короткобазные трехдверки (минус полметра длины и багажник 137 л) – они дешевле.

Постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Клиренс 200 мм. Гидроавтомат или механика.

Очень надежная машина с добротными моторами и чрезвычайно живучим автоматом. Есть отдельные слабости, но к системам полного привода это не относится – критический износ проявляется в районе 200-250 тысяч км или даже позже. Кроме сальника раздаточной коробки – врожденная болячка.

При выборе смотреть надо, прежде всего, на раздатку и передний редуктор: сильные течи – очень плохой знак. Шум в заднем редукторе обычно издают изношенные подшипники. Темпы износа крестовин, подвесного подшипника, шлицевых соединений прямо зависят от объемов пройденного бездорожья. Если ездили только по асфальту, не напрягая железо нагрузками, все хозяйство к 200 тысячам км может быть в неплохом состоянии.

Еще полцены

Опыт покупателей «внедорожных» машин с большими пробегами говорит о том, что за 500 тысяч рублей сегодня не найти иномарки «сел и поехал», когда год-другой можно ни о чем не думать.

Восстановительные работы почти наверняка потребуются. А приведение машины в приемлемый порядок оценивают примерно в полцены. То есть, при покупке за 500 тысяч придется вложить еще 250 или около того. Как минимум заменить все рабочие жидкости и обновить смазку. Иначе покупка не оправдает ожиданий, которые на нее возложены. И, возможно, Нива более рациональна, чем любая иномарка 20-30 лет – ее намного дешевле приводить в порядок. А довезет туда же.

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