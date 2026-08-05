Названа средняя цена нового авто в РФ: насколько машины стали дальше от народа?

«Автостат»: средняя стоимость нового авто в РФ в июле составила 3,5 млн рублей

В России зафиксировали очередной виток удорожания. Средняя цена нового легкового автомобиля по итогам июля 2026 года добралась до отметки в 3,5 млн рублей – такую цифру приводит аналитическое агентство « Автостат».

По сути, рост цен никуда не делся. Эта тенденция, по словам заместителя начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрия Ярыгина, остается ключевой для российского рынка. Металл, логистика, оснащение – все тянет средний чек вверх. Причем планка в 3,5 млн рублей выглядит уже не как временное явление, а как новая реальность.

На этом фоне вторичка смотрится островком доступности.

Средний ценник на машину с пробегом в том же месяце составлял в районе 1,2 млн рублей. Разница – почти трехкратная. И пропасть между стоимостью нового авто и подержанного становится только шире.

Кстати, именно на вторичке заметнее всего проседают отдельные модели. Например, обновленный Geely Coolray первого поколения: его средняя стоимость рухнула на 5,3%, опустившись примерно до 1,99 млн рублей. Такой антирекорд, скорее всего, спровоцировали насыщение складов и выход более свежих версий. Рынок реагирует именно так – ценой.

Вообще, складывается любопытная картина. Новые машины только дорожают, а те модели с пробегом, что еще вчера считались ликвидными, резко теряют в цене. Словно рынок сам подталкивает покупателя в сторону б/у, оставляя «свежие» автомобили скорее для корпоративных парков или очень узкой прослойки.

Какие новые автомобили сегодня пользуются наибольшим спросом у россиян, «За рулем» уже рассказывал в отдельном материале.

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