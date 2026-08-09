Новый Hyundai Tucson чуть не сгорел на альпийском тесте

Жесткие испытания нового кроссовера Hyundai Tucson вскрыли слабое место тормозов

Испытания нового Hyundai Tucson превратились в шоу с огнетушителями.

Прототип компактного кроссовера 2027 года, замеченный в австрийских Альпах, едва не лишился передних колес из-за перегрева тормозной системы во время буксировки прицепа в горах.

Новый Hyundai Tucson

Драма разыгралась, когда инженеры проверяли выносливость узлов в экстремальных условиях. От высокой температуры сначала задымился, а затем воспламенился передний тормозной механизм. Машинам сопровождения пришлось залить очаг возгорания всеми имеющимися огнетушителями, но жара успела передаться на колеса – в результате обе передние шины лопнули одна за другой, и прототип окончательно обездвижил.

Однако инцидент позволил рассмотреть новинку в деталях. Внешность Tucson кардинально меняется: вместо прежнего агрессивного стиля он получает грубоватые, угловатые формы, явно вдохновленные старшим братом Santa Fe.

В салоне царит технологичный минимализм – по центру огромный 17-дюймовый планшет мультимедиа, похожий на решения из флагманского Grandeur. При этом Hyundai не стал слепо следовать трендам: под экраном различимы привычные вращающиеся ручки и ряд физических клавиш, ведь в компании признали, что водители все еще ценят тактильный отклик.

Что касается моторов, то ожидается знакомая гамма из четырехцилиндровых бензиновых, гибридных и подзаряжаемых гибридных агрегатов с выбором привода. Слухи о «заряженной» версии Tucson N пока остаются лишь догадками, и если она появится, инженерам явно стоит сначала укрепить тормозную систему, чтобы избежать повторения огненной драмы в горах.

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