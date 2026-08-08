Без турбомотора и автомата: представлен один из самых дорогих суперкаров в мире

Hennessey официально представила гиперкар Blackbird за 2,5 млн долларов

Американцы показали третий гиперкар в своей истории – Hennessey Blackbird. Модель откровенно игнорирует современные тренды: в ней нет ни мультимедийного экрана, ни автоматической коробки передач. Вместо форсированных турбомоторов – старый добрый атмосферник, а управлять машиной предстоит через четкий механический «рычаг». Никакой электронной мишуры.

Под задним стеклом расположился 6,2-литровый безнаддувный двигатель. По заявлениям компании, отдача варьируется в районе 800-850 лошадиных сил. Пик мощности достигается на сумасшедших 9000 оборотах в минуту – акустически безумное удовольствие, судя по предварительным тизерам.

Вся тяга достается задней оси. Ответственность за передачу крутящего момента возложена на шестиступенчатую механическую коробку. В итоге динамика впечатляет даже на фоне тотально электрифицированных конкурентов. Первую сотню Hennessey Blackbird разменивает за 2,5 секунды. Максималка – 354 километра в час. На таких скоростях без должной аэродинамики не обойтись, и с этим машина тоже справляется.

Инженеры разработали для новинки совершенно иную «тележку». Она выполнена из углеволокна, как и весь кузов. «Сухой» вес автомобиля составляет всего 1360 килограммов. Практически как у легкого спорткара начального уровня, а не у суперкара за миллионы долларов. Дополнительно установлена адаптивная подвеска – и это, пожалуй, единственная серьезная уступка комфорту.

Аэродинамика здесь подчинена функциональности. В передней части красуется массивный воздухозаборник, разбитый на секции. По бокам и в задних крыльях прорезаны широкие вентиляционные отверстия. Они ощутимо прижимают машину к асфальту на высокой скорости, придавая жесткой конструкции еще больше стабильности.

Внутри – квинтэссенция старой инженерной школы. Мультимедийный экран отсутствует как класс. Приборная панель полностью аналоговая, а вокруг – множество физических тумблеров и клавиш. Ни единого сенсора. Настоящий «мужской» кокпит, напоминающий о золотой эпохе спорткаров.

При всей внешней и внутренней простоте ценник не оставляет сомнений в эксклюзивности проекта. За Blackbird попросят 2,5 миллиона долларов. Тираж ограничат ровно 71 экземпляром. То есть каждый из них, по сути, станет коллекционной вещью еще до отгрузки клиентам.

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