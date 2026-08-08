Бросил самокат где попало? Готовься забирать его со спецстоянки

Максим Ликсутов сообщил об эвакуации 6 тыс. СИМ с улиц Москвы за прокатный сезон

За неправильную парковку – штраф и эвакуация. Самокаты и велосипеды не исключение.

Максим Ликсутов поделился свежей статистикой: операторы аренды уже выписали более 27 тысяч штрафов.

За неправильное размещение двухколесного транспорта его запросто могут отправить на спецстоянку. С начала прокатного сезона туда перекочевало около 6 тысяч средств индивидуальной мобильности.

Электросамокаты и велосипеды перемещают на спецстоянку, если:

их оставляют вне специальных парковочных зон

они мешают проходу пешеходов, проезду транспорта или уборочной технике

Зато вернуть изъятое устройство может не кто угодно. Забрать транспорт разрешат только владельцу или его официальному представителю. При себе в обязательном порядке нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности. Кстати, для сервисов проката схема возврата со спецстоянки отлажена с учётом данных об операторах и уникальных идентификационных номеров, переданных ЦОДД.

Как парковаться правильно, рассказали тут и на сайте нашей образовательной программы « Включите режим безопасности».