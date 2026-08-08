Бросил самокат где попало? Готовься забирать его со спецстоянки
За неправильную парковку – штраф и эвакуация. Самокаты и велосипеды не исключение.
Максим Ликсутов поделился свежей статистикой: операторы аренды уже выписали более 27 тысяч штрафов.
За неправильное размещение двухколесного транспорта его запросто могут отправить на спецстоянку. С начала прокатного сезона туда перекочевало около 6 тысяч средств индивидуальной мобильности.
Электросамокаты и велосипеды перемещают на спецстоянку, если:
- их оставляют вне специальных парковочных зон
- они мешают проходу пешеходов, проезду транспорта или уборочной технике
Зато вернуть изъятое устройство может не кто угодно. Забрать транспорт разрешат только владельцу или его официальному представителю. При себе в обязательном порядке нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности. Кстати, для сервисов проката схема возврата со спецстоянки отлажена с учётом данных об операторах и уникальных идентификационных номеров, переданных ЦОДД.
Как парковаться правильно, рассказали тут и на сайте нашей образовательной программы « Включите режим безопасности».
- «За рулем» можно читать и в MAX