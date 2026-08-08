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Бросил самокат где попало? Готовься забирать его со спецстоянки

Максим Ликсутов сообщил об эвакуации 6 тыс. СИМ с улиц Москвы за прокатный сезон

За неправильную парковку  штраф и эвакуация. Самокаты и велосипеды не исключение.

Максим Ликсутов поделился свежей статистикой: операторы аренды уже выписали более 27 тысяч штрафов.

За неправильное размещение двухколесного транспорта его запросто могут отправить на спецстоянку. С начала прокатного сезона туда перекочевало около 6 тысяч средств индивидуальной мобильности.

Бросил самокат где попало? Готовься забирать его со спецстоянки

Электросамокаты и велосипеды перемещают на спецстоянку, если:

  • их оставляют вне специальных парковочных зон
  • они мешают проходу пешеходов, проезду транспорта или уборочной технике

Зато вернуть изъятое устройство может не кто угодно. Забрать транспорт разрешат только владельцу или его официальному представителю. При себе в обязательном порядке нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности. Кстати, для сервисов проката схема возврата со спецстоянки отлажена с учётом данных об операторах и уникальных идентификационных номеров, переданных ЦОДД.

Как парковаться правильно, рассказали тут и на сайте нашей образовательной программы « Включите режим безопасности».

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