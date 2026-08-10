Более 95% московских водителей оплачивают парковку через приложение

Максим Ликсутов: Более 18 млн раз автомобилисты оплатили парковку через приложение «Парковки России» в трех регионах

Сервис «Парковки России» выбирают более 95% московских водителей, а еще им пользуются далеко за пределами столицы.

В Санкт-Петербурге приложение используют с 2022 года – там совершено более 13,6 млн оплат. В Московской области, где сервис доступен с 2024 года, – свыше 4,4 млн транзакций.

В Кисловодске за тот же период зафиксировано почти 46 тыс. оплат.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся транспортными цифровыми сервисами с другими регионами. С 2022 года приложение « Парковки России» работает в Санкт-Петербурге, с 2024 года – в Московской области и Кисловодске.

Это позволяет автомобилистам в разных частях страны пользоваться привычным, удобным и современным сервисом. Продолжим и дальше расширять географию приложения».

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