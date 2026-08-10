Белый салон и голубой кузов: самая необычная версия сурового Land Cruiser 70

Тюнинг-ателье Black Box представило роскошный Toyota Land Cruiser LC76

Костариканская мастерская показала, каким может быть новый Toyota Land Cruiser 70 Series, если начисто забыть о его спартанском рабочем предназначении. Вместо привычного утилитарного образа – вызывающе роскошный внедорожник. За основу проекта взяли пятидверный LC76 2026 модельного года.

Матовый голубой кузов с белоснежной крышей – решение, конечно, спорное, но как минимум запоминающееся. Внедорожный характер при этом никуда не делся: на месте и стальные бамперы, и расширители арок, выкрашенные в тон кузову. Черная силовая защита, шноркель, выдвижные зеркала для буксировки и экспедиционный багажник со светодиодной люстрой на крыше добавляют машине внушительности.

Про внедорожные амбиции говорит и техническая начинка шасси. Дорожный просвет серьезно вырос, так что без электрических выдвижных подножек забираться в салон было бы проблематично.

Шасси и внедорожная подготовка

Машина обута в «зубастые» внедорожные шины на дисках с бедлоками. Подвеску, разумеется, тоже перетряхнули – тут стоят усиленные амортизаторы, готовые к самым суровым условиям.

Правда, глядя на такой набор, сложно представить, что кто-то всерьез поедет на этом штурмовать непролазную грязь. Слишком уж контрастирует с брутальной внешностью внутреннее убранство.

Салон, который сбивает с толку

Главный сюрприз ждет внутри. Интерьер сплошь затянут белой кожей – передняя панель, центральная консоль, дверные карты и сиденья, и даже потолок молочно-белого цвета. Подобные решения привычнее видеть в проектах Brabus, а не в салоне потомка армейских вездеходов. За современные функции отвечает мультимедийная система Pioneer, а для управления всем дополнительным оборудованием предусмотрели отдельный блок переключателей.

Силовая установка при этом осталась стоковой. Под капотом – проверенный 2,8-литровый турбодизель с отдачей в 201 лошадиную силу и крутящим моментом 500 Нм. Сочетается он с 6-ступенчатым автоматом и классическим полным приводом.

Сколько стоит эта роскошь, в тюнинг-ателье не уточнили. На сайте лишь коротко сообщается, что автомобиль уже нашел своего владельца.

Ранее «За рулем» уже рассказывал об интересном пикапе.

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