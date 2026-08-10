Полный привод, высокий клиренс, смешной расход — отличный «рамник» уже на рынке

В Китае начались продажи пикапа Jetour Zongheng F700 с ценой от 3,69 млн рублей

Китайский рынок официально встретил гибридный Jetour Zongheng F700. Стартовая планка – 299 900 юаней, что эквивалентно примерно 3,69 млн рублей. Автомобиль сконструировали с прицелом на серьезное бездорожье, но при повседневной езде по асфальту он не превращается в компромисс.

Jetour Zongheng F700

Габариты внушительные. От носа до хвоста машина растянулась на 5495 мм при ширине 2050 мм и высоте 1985 мм. Межосевое расстояние достигает 3350 мм. Грузовая платформа объемом 1300 литров дополнена розеткой на внушительные 20 кВт – неожиданно практичное решение. А буксировать такой пикап способен прицеп массой до 3,5 тонны.

Jetour Zongheng F700

Кстати, о геометрической проходимости. Дорожный просвет позволяет штурмовать водные преграды глубиной до 900 мм. В общем-то, создатели явно представляли себе не только идеальный хайвей, но и разбитую грунтовку после ливня.

Гибридная мощь и продвинутая трансмиссия

Под капотом скрывается связка из бензиновой 2,0-литровой «турбочетверки» и пары электродвигателей. Пиковая отдача системы – 904 л.с. и крутящий момент 1135 Нм. Этого добра хватает с лихвой.

Полный привод здесь интеллектуальный, с тремя блокировками дифференциалов. На выбор дается семь пресетов движения. Один из режимов полностью автоматический: электроника сама сканирует покрытие и подстраивает повадки шасси, не требуя вмешательства водителя.

Расход топлива при такой мощи на удивление скромный. В смешанном цикле аппетит держится на уровне чуть ниже 8 литров на сотню.

Цифровой кокпит и адаптивный автопилот

Внутри полностью переосмыслен передний интерьер. Место привычных стрелок занял панорамный экран диагональю 35,4 дюйма, а за мультимедиа отвечает отдельный 15,6-дюймовый тачскрин на центральной консоли. Сиденья обшиты кожей; передние кресла оснащены вентиляцией и массажем.

Интерьер Jetour Zongheng F700

Пикап можно заказать в четырех– или пятиместной компоновке. За автономное управление в многочисленных городских сценариях отвечает система Falcon 500, разработанная Chery. Плюс картинку с камер рисуют в формате обзора на 540 градусов – слепых зон фактически не остается.

Интерьер Jetour Zongheng F700

А мы тем временем рассказали о другом доступном японском внедорожнике, который начали продавать в России.

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