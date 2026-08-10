Эти новые авто больше всего подешевели в июле

В «Авито Авто» назвали наиболее подешевевшие модели новых автомобилей в РФ

Наиболее подешевевшими новыми автомобилями в РФ в июле стали Omoda C7, Jetour Dashing и Jaecoo J7, говорится в исследовании «Авито Авто», материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

«Эксперты «Авито Авто» подвели итоги июля на рынке новых автомобилей и выяснили, что лидерами по снижению средней цены стали китайские модели Omoda C7, Jetour Dashing, Jaecoo J7», – сказано в исследовании.

При этом средняя стоимость нового автомобиля в июле составила 3,5 млн рублей. Omoda C7 подешевела на 9,9% (до 3,21 млн руб.), Jetour Dashing – на 8,8% (до 2,82 млн руб.), Jaecoo J7 – на 7,7% (до 3,1 млн руб.).

В десятку также вошли Jaecoo J8 (-5,5%), Omoda C5 (-5,1%), Lada Iskra (-4,5%), Chery Tiggo 9 (-4%), GAC GS8 (-2,1%), Lada Largus Cross (-1,6%) и Geely Cityray (-1,1%).

«Спрос на рынке новых автомобилей за июль вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.

По его словам, за этот период среди моделей наибольший рост спроса показали автомобили Exeed RX, Omoda C5 и Jaecoo J7.

А о машинах, которые, наоборот, почти не дешевеют, «За рулем» уже рассказывал.

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