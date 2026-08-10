Не теряют в цене годами: названы самые ликвидные автомобили на российском рынке

Гаджи Курбанов: Lada Niva Legend за три года дешевеет лишь на 3,5%

Подержанные Lada прочно обосновались среди лидеров спроса в России – высокий интерес позволяет этим машинам не только быстро находить покупателей, но и сохранять стоимость куда успешнее, чем многим иномаркам. О закономерностях ценообразования и сроках продаж рассказал Гаджи Курбанов, руководитель направления стратегических инициатив и партнерств «Авито Авто», сооснователь «Хараба».

Lada Niva Legend

Чего только стоит классическая Niva Legend: трехлетний внедорожник дешевеет лишь на 3,5%, сохраняя 96,5% изначального ценника. А Granta за тот же период теряет 8,6% – остаточная стоимость достигает 91,4%. При этом объявления о продаже этих моделей висят, в среднем, заметно меньше среднерыночного срока. Granta, по информации «Автотеки», уходит на 20-30% быстрее обычного.

Lada Granta

Схожую картину можно наблюдать и среди китайских машин. Haval Jolion, один из бестселлеров сегмента, за три года подешевел на 20,4% – лучший показатель остаточной стоимости среди зарубежных марок. Вообще, бренды из КНР тоже неплохо прибавили в оборачиваемости: тот же Haval продается, в среднем, на 22,5% шустрее рынка, Chery – на 12,5%, а Geely – на 10,2%.

Haval Jolion

Курбанов подчеркнул: «Один из главных факторов ликвидности – устойчивый спрос на модель. Обычно быстрее продаются автомобили, которые давно представлены на рынке, хорошо знакомы покупателям и имеют репутацию надежных и понятных в обслуживании. По ним проще найти информацию об эксплуатации, стоимости содержания и типичных особенностях».

С другой стороны, не меньшее значение имеет цена содержания. Легче найти сервис, мастеров и запчасти для Skoda Rapid, Lada Granta, Ford Focus и Volkswagen Polo – именно эти модели значатся в списках самых бюджетных в обслуживании.

Эксперт также заметил, что теперь покупатели на вторичке стали рациональнее подходить к наполнению автомобиля: «Сегодня покупатели на вторичном рынке оценивают комплектации более рационально, чем несколько лет назад. Наибольшим спросом пользуются автомобили со сбалансированным набором опций, которые действительно повышают комфорт и безопасность в повседневной эксплуатации. В первую очередь это подогревы руля, сидений и лобового стекла, парковочные ассистенты, а в некоторых случаях – система кругового обзора».

Почему спрос на подержанные автомобили неожиданно подскочил, «За рулем» уже рассказал.

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