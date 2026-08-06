Спрос на авто с пробегом в России неожиданно подскочил: в чем причина?

В июле спрос на авто с пробегом вырос на 11%, средняя цена — 1,4 млн рублей

Российский рынок автомобилей с пробегом в середине лета показал двузначный прирост. По данным экспертов «Авито Авто», в июле покупательская активность оказалась на 11% выше, чем годом ранее. Средний чек при этом составил 1,4 млн рублей.

Понятно, почему могло так произойти. Андрей Ковалев, возглавляющий направление машин с пробегом в компании, связывает оживление прежде всего с июньским решением Центробанка опустить ключевую ставку до 14%. Кредиты сразу стали реальнее для многих, к тому же, по его словам, сработал отложенный спрос – люди наконец решились на сделки, которые откладывали. Не стоит забывать и про эффект низкой базы: прошлогодние колебания уже позади, и рынок понемногу приходит в норму. За семь месяцев 2026-го общий рост к аналогичному периоду достиг 9,5%.

Ценовые ориентиры и новые фавориты

Если говорить о конкретных брендах, то здесь свои герои. Любопытная деталь: сильнее всего подскочил интерес к Renault – сразу плюс 22%. Land Rover практически не отстает с ростом в 21%. А вот китайский Haval и японский Suzuki показали одинаковую динамику, прибавив по 20%, за ними с 17% следует Citroen.

Что до модельного рейтинга, пальму первенства удерживает сугубо утилитарный автомобиль. Спрос на Lada Largus взлетел на 31%. Вслед за ним, с показателями в 30% и 28%, идут Nissan Qashqai и Chevrolet Niva. В первую десятку, между прочим, также попали Volkswagen Tiguan, Hyundai Solaris, Kia Ceed, Nissan X-Trail, обе версии Нивы (Lada 4×4 и Niva Legend), Lada Granta и Toyota Camry.

Кстати, о Китае. Его доля на вторичном рынке продолжает перекраивать привычную картину. Ковалев подчеркнул, что в июле предложение от китайских брендов впервые перешагнуло порог в 6% от общего числа объявлений на платформе – в начале 2023-го было меньше 3%. Помимо уже раскрученных Haval и Geely, двукратный рост за год показали Jetour и GAC. Серьезно нарастили присутствие Tank (плюс 60%), Changan (плюс 53%) и Omoda (плюс 42%).

Общий импорт тоже подтянулся. Накануне появилась информация, что в июле в страну ввезли 50,5 тысячи легковых машин старше трех лет – это на 7% больше, чем в прошлом году. А по итогам января-июля объем поставок достиг 255,7 тысячи штук, прибавив тем самым 12% относительно того же периода 2025-го.

Кстати, за те же 1,4 миллиона рублей можно купить просторную семейную Тойоту — «За рулем» недавно рассказывал о таком варианте.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

Реклама, ООО «Авторапорт», ИНН 9701071800, erid F7NfYUJCUneVcxJt2c1M